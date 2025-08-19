IMPORTANTE REUNIÓN RADICAL EN DOLORES

Un grupo de Radicales del Norte de la Quinta Sección Electoral, enrolados en FUTURO RADICAL, Lista 15, se reunieron en la Confitería del Hotel Plaza de Dolores, a las 19 horas del lunes 18 de Agosto de 2025.

Estuvieron presentes los candidatos a Senadores por SOMOS BUENOS AIRES, Dr. Carlitos Valente (Dolores) y Prof. Milva Passerini (Chascomus) y concurrieron los Diputados (mc) Dres. Julio César Alfonsín ( Lezama) y Ricardo H. Vázquez (Chascomus); también participó la Sra. Myriam García, Presidente del Comité de Tordillo y candidata a Primer Concejal y Justo Ramón Alday, candidato a Segundo Concejal del mismo Distrito y los dirigentes locales Cdor Carlos María Lamacchia, Concejal (mc) Arq. Jorge Martínez, ex Secretario de Obras Públicas y el ex Intendente Dr. Juan Carlos Valente.

Abordaron importantes temas y analizaron la situación nacional, provincial, municipal y partidaria. Posteriormente concurrieron al Acto de lanzamiento de campaña, presentación de candidatos locales e inauguración del local de Ing. Quadri 36 de Somos Buenos Aires, donde se encontraron con el Candidato a Primer Senador y actual Intendente de Rauch, Cdor. Maxi Suescun quien hizo uso de la palabra, para luego cerrar el candidato a Concejal Camilo Etchevarren, todos por la Lista 2204, SOMOS BUENOS AIRES.