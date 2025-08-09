GESTIÓN Y TRANSPARENCIA: 400 FAMILIAS ACCEDIERON A TERRENOS DEL PROGRAMA “MI HOGAR” POR SORTEO PÚBLICO

En un hecho histórico para la ciudad, el Municipio realizó ayer el primer sorteo del Programa “Mi Hogar”, a través del cual 400 familias fueron adjudicatarias de terrenos con posibilidad de abonarlos en 36 cuotas iguales y en pesos. En el sorteo se garantizó el cupo de personas con discapacidad para el acceso a lotes.

“Hoy no es un día más: hoy estamos sorteando 400 terrenos del programa Mi Hogar, 400 oportunidades reales para que vecinos de nuestra ciudad puedan dar ese primer paso fundamental hacia la casa propia”, expresó el Intendente Juan Pablo García.

El evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal y fue llevado adelante mediante un sistema informático aleatorio, bajo la supervisión de un escribano público, lo que garantizó transparencia, igualdad de condiciones y equidad en la asignación. Las familias participaron con su número de expediente, apellido y nombre, y los resultados del sorteo fueron publicados en tiempo real a través de una pantalla ubicada en el lugar.

El Intendente también destacó el carácter igualitario y transparente del sorteo: “Esto que estamos haciendo hoy es fruto del trabajo, la planificación y, sobre todo, de una decisión política: poner fin a los acomodos y al amiguismo en las entregas de terrenos” y finalizó “Empezamos por lo urgente, pero nunca dejamos de planificar lo importante”.

Este primer sorteo, se suma a otras acciones que lleva adelante el Área de Hábitat municipal, marcando una nueva política de acceso a terrenos y viviendas, para brindar igualdad de oportunidades y resolver la problemática habitacional de la ciudad.