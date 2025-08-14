EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA ENTREGÓ ESCRITURAS A 149 FAMILIAS DOLORENSES

El Intendente, Juan Pablo García, entregó 149 escrituras a familias que esperan hace más de 30 años. “Como siempre decimos, esto es mucho más que la entrega de un papel, significa la tranquilidad y seguridad de muchas familias que, en algunos casos después de 30 años, pueden acreditar la propiedad sobre su vivienda”, dijo Juan Pablo García.

El Intendente también agregó: “Lo dije desde el primer día de gestión y hoy, dos años después, lo podemos decir con orgullo: nuestra palabra se cumple. Con seriedad, con trabajo constante y con resultados concretos, avanzamos para que el sueño de la escritura sea una realidad para cada vecino”.

Las familias que recibieron las escrituras manifestaron su emoción por este paso tan importante y agradecieron a la gestión municipal por hacerlo posible.

Hay que señalar que muchas de estas escrituras corresponden al “Barrio Plan Novios”, que data desde 1994. Además, dos son incorporaciones de bienes al Banco de Tierras Municipal.