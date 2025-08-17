CAMILO ETCHEVARREN PRESENTA SU LISTA 

Este lunes 18 de agosto a las 20:00 el espacio Somos Buenos Aires presentará su lista de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre. El acto se llevará a cabo en el local partidario ubicado en Quadri 36.

Camilo Etchevarren y su lista recorrieron en los últimos días distintos barrios de la ciudad, sentando postura sobre diversos temas de la realidad local y diferenciándose fuertemente del actual gobierno municipal.