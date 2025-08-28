AGRADECIMIENTO

La Asociación Cooperadora del Hospital San Roque, agradece al Sr Presidente de Fundación Seguros Bernardino Rivadavia Raúl Vázquez y a Outón hermanos, Productores y Asesores de Seguro Rivadavia en la ciudad de Dolores y la zona ; por la donación recibida el día 27/08 y entregada a los Directivos del Hospital: Una bomba de infusión volumétrica ( vital para la administración de medicamentos en pacientes pediátricos). Un compresor para odontología de 1 HP Medical Air (permitirá mejorar y ampliar servicios de odontología pediátrica). GRACIAS SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA por tan importante donación.

Francisco Stea

Secretario

Analía M.de Díaz

Presidenta