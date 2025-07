Despidos, suspensiones y rebaja salarial: la crisis impacta en fábricas bonaerenses

(250416) -- BEIJING, 16 abril, 2025 (Xinhua) -- Un trabajador labora en un taller de CRRC Qiqihar Co., Ltd., en Qiqihar, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, el 16 de abril de 2025. El producto interno bruto (PIB) de China creció un 5,4 por ciento interanual en el primer trimestre de 2025, según datos publicados el miércoles por del Buró Nacional de Estadísticas (BNE). El PIB del país alcanzó los 31,8758 billones de yuanes (unos 4,42 billones de dólares) durante el período, revelaron datos del BNE. En la comparación de trimestres, la economía creció un 1,2 por ciento en los tres primeros meses de este año. (Xinhua/Li He) (jg) (da) (vf)