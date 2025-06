Pergamino: Provincia confirmó que la represa se hará con fondos del Tesoro bonaerense

Es considerada fundamental para mitigar el riesgo de inundaciones en el distrito y la región.

La obra de la represa de regulación del Arroyo Pergamino está en condiciones de avanzar, según anunció el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. La represa, considerada fundamental para mitigar el riesgo de inundaciones en Pergamino y la región, será financiada con recursos del Tesoro Provincial. El presupuesto estimado ronda los $ 40 mil millones, y aunque el presupuesto 2025 aún no fue aprobado, el ministro aseguró que ya se asignó la partida correspondiente: “Es una prioridad del Ministerio”, dijo Katopodis, citado por el diario La Opinión.

En diálogo con el canal de streaming de La Opinión y Radio Wi Play, el ministro explicó que la obra original había sido licitada pero tuvo obstáculos administrativos que la retrasaron. “Se había pagado el anticipo pero la empresa nunca empezó. Tuvimos que rescindir el contrato y rehacer todo. Ahora estamos terminando el proyecto, armando los pliegos y cumpliendo con los pasos legales para poder licitarla nuevamente”, explicó, y reafirmó: “La obra se va a hacer. Se rescindió el contrato anterior, se rearmó el proyecto ejecutivo, se ajustó el presupuesto y estamos por iniciar el proceso de licitación”.

Tal como informó DIB a finales de 2024, en la 17ª sesión del Concejo Deliberante de Pergamino, Silvia Viera, concejal del bloque Unión por la Patria, reveló que los recursos destinados para la construcción de la represa, obtenidos mediante un crédito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron utilizados por el gobernador Axel Kicillof en otras obras en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Meses antes, hace un año, “las mentiras de Kicillof”, escribió en su cuenta de Instagram el intendente Javier Martínez. Según explicaba el diario La Opinión, esa publicación llegó luego de que se confirmara que el gobierno bonaerense rescindiría el contrato con la empresa a la que se le había adjudicado la obra.

En su entrevista de ahora, Katopodis confirmó que el financiamiento no vendrá del Banco Interamericano de Desarrollo, como estaba previsto inicialmente, ya que el crédito caducó por falta de ejecución y fue destinado a otras obras en la Provincia. “Ese crédito se cayó porque la obra nunca se pudo ejecutar. Conseguimos una nueva fuente de financiamiento, que es el Tesoro Provincial, y eso nos permite avanzar”, señaló. Y además, destacó la importancia de la obra: “Hemos vivido sequías extremas y hace poco una gran inundación. Necesitamos manejar esta cuenca de forma racional”. En ese sentido, dijo que en dos o tres meses espera anunciar oficialmente el inicio del proceso licitatorio. “Sabemos que los vecinos están cansados de promesas. Por eso no vamos a dar fechas hasta no tener todo en orden. Pero queremos llevar tranquilidad: el proyecto está encaminado, la plata está y vamos a ejecutar la obra”, aseguró Katopodis.