DOLORES, EN ALERTA NARANJA POR ALTAS TEMPERATURAS

En el centro de la provincia los pronósticos anuncian valores de hasta 40º para esta tarde. Precauciones y advertencias.

Las temperaturas elevadas que afectan a gran parte del país desde comienzos de la semana continúan provocando alertas de todos los niveles en la provincia de Buenos Aires. Pero este jueves los niveles de advertencia más altas, naranja y rojo, se han extendido y abarcan más áreas. Mientras tanto, ciudades del centro bonaerense, como Pehuajó, estuvieron muy arriba en los ránkings de calor extremo y para hoy se espera que los termómetros arañen los 40 grados.

De acuerdo con el último aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte del sur bonaerense se mantiene bajo alerta roja. Así, entran en la advertencia máxima Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist. También, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, y las zonas norte de Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

En estos casos, las marcas térmicas según el SMN son “muy peligrosas” y pueden provocar “efectos altos a extremos en la salud”. De hecho, “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

En tanto, un enorme arco del territorio bonaerense se halla bajo alerta naranja. En esa situación se encuentran Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, al oeste. Y al este, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Punta Indio, Tordillo, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga, Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredón. También, Brandsen, Cañuelas, Magdalena y San Vicente. En el mismo nivel naranja se encuentran desde hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte del Conurbano.

Con esta alerta, las temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

En tanto, el resto de la provincia, a excepción de una estrecha franja de la costa al sur de Bahía Blanca, se halla bajo alerta amarilla. En este caso, las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En la cima

En tanto, varias ciudades bonaerenses estuvieron el miércoles cerca del top de los ránkings de temperaturas elevadas. Pehuajó, por caso, estuvo en el cuarto lugar con 36,6º C a las 13 horas, por encima de ciudades de Santiago del Estero.

Este jueves varias localidades bonaerenses mostraban marcas por encima de los 30º ya a las 9 de la mañana. Por ejemplo, Bahía Blanca mostraba 31º C, Campo de Mayo 30,8º C, Merlo 30,6º y La Plata 30,4º.

En las zonas del centro, por caso, el pronóstico es desolador. Así, el sitio especializado Wheater.com anuncia 39º por la tarde en Pehuajò, 38º en Bragado, 38º en Guaminí y 40º en Trenque Lauquen.

Recomendaciones

En todos los eventos de altas temperaturas, el SMN recomienda:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Mientras que “ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros”, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, hay que trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

El país en alerta

En el caso del resto del país, mientras tanto, hay alertas amarillas, naranjas y rojas en casi todo el territorio. De hecho, las únicas provincias que no tienen alertas por temperaturas extremas son Jujuy y Tierra del Fuego.

En rojo se encuentran las provincias completas de La Pampa y Mendoza, además del sur de San Juan, norte de Neuquén y Río Negro, y el centro de San Luis.

En naranja, por su parte, están áreas de Río Negro, Neuquén, Catamarca, La Rioja, San Luis, Salta y Córdoba.

Prácticamente todo el resto del país al norte de Río Negro se halla bajo alerta amarilla. Y también, áreas de Chubut y Santa Cruz.