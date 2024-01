TRÁNSITO: EL INTENDENTE GARCÍA PRESENTÓ 15 ACCIONES PARA UNA CIUDAD MÁS ORDENADA Y SEGURA

En una conferencia de prensa realizada en la Municipalidad, el Intendente Juan Pablo García presentó 15 acciones del Programa de Fortalecimiento de la Educación Vial y Conciencia Ciudadana.

“Queremos hacer de Dolores una ciudad más ordenada y segura. Por eso es importante que los vecinos conozcan nuestro plan para fortalecer la seguridad vial y que sepan cómo vamos a reordenar el tránsito de la ciudad“, manifestó el Jefe Comunal.

Este plan presentado tiene distintas etapas: diagnóstico, educación vial, conciencia ciudadana y control; y acciones a corto, mediano y largo plazo.

Al detallar el diagnóstico sobre la situación recibida en materia de tránsito y seguridad vial, el Intendente manifestó: “Cuando asumimos la dirección de tránsito no contaba con ningún inspector para desarrollar ningún tipo de tarea. No estaban los elementos y no existía ningún tipo de registro, estadística o información de accidentes, dado que las computadoras de la oficina de tránsito fueron formateadas. No quedó ningún tipo de registro, ni digital ni en papel”.

Acompañado por el Director de Tránsito, Jorge Nazer; el Asesor Letrado, Sebastián Tamagno; el Inspector General, Ignacio Palomino; y el Secretario de Protección Ciudadana, Horacio Gauna; García presentó 15 acciones:

1) Compra de los materiales y los uniformes para que los agentes de tránsito sean debidamente identificados por los ciudadanos.

2) Operativos de control del tránsito con nuevos inspectores municipales y la policía.

3) Campaña de Utilización Obligatoria de Cascos para motociclistas.

4) Incorporación de cámaras en los semáforos para detectar infracciones de tránsito.

5) Comenzamos con la entrega de 30 cascos a los delivery de nuestra ciudad y lo haremos extensivo a cada uno de ellos.

6) Entrega de cascos a los vecinos de Dolores hasta llegar a un total de 300.

7) Firma de un convenio con la Escuela Vial de capacitación al equipo de tránsito que se hará en conjunto con personal idóneo de las distintas fuerzas policiales y bomberos.

8 ) Creación de un Mapa de registro de accidentes para determinar las zonas calientes de la ciudad.

9) Relevamiento de todas las paradas de Taxis que no estén ocupadas, con el fin de liberar espacio de estacionamiento en la zona céntrica de la ciudad.

10) Recuperación del vínculo institucional entre las áreas: Tránsito, Estacionamiento medido, Protección Ciudadana y Juzgado de Faltas trabajarán en equipo.

11) Se llevará a cabo una Campaña de Alcohol Cero, que incluye la compra de alcoholímetros y la realización de controles aleatorios a conductores.

12) Se reemplazarán los reductores de velocidad existentes, ya que la agencia de Seguridad Vial Nacional aconseja prohibir los reductores tipo tortuga, como los que hay instalados en Dolores.

13) Demarcación en diferentes calles céntricas y no céntricas para estacionamientos exclusivos de motos.

14) A partir de febrero se renovará la cartelería de tránsito para mejorar la visibilidad y comprensión de las normativas, asegurando que la señalización sea clara y esté actualizada.

15) A partir de marzo se realizarán talleres de sensibilización en escuelas primarias, secundarias y nivel inicial para promover la conciencia vial desde temprana edad.

DATOS ESTADÍSTICOS LOCALES

Por información recabada por esta nueva gestión, en el año 2023 ocurrieron más de 125 siniestros viales en el radio urbano, en los cuales más de 100 intervinieron motociclistas.

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 hubo 6 víctimas fatales en el casco urbano. Todos iban en moto.

Según un relevamiento, el 69% de los motociclistas no usa casco.

En lo que va del año se han registrado un promedio de 3 accidentes diarios en moto.