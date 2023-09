La Libertad Avanza Propone: Eliminación de Tasa de Alumbrado Público que se cobra en la Factura de Edea

✓Hoy el municipio te cobra a través de tu factura de Luz, un 23% en concepto de Alumbrado Público.

✓Ese cobro tiene una doble imposición tributaria y además es compulsivo.

√Doble: porque el Municipio cobra unaTasa el ABL por el cual pagamos alumbrado, Barrido y Limpieza.

√Compulsivo: porque te obliga a pagarlo de forma autoritaria y compulsiva a través de la factura de luz.

✓Desde cuándo se cobra este porcentaje y porque?

Se cobra desde la decada del 90, en virtud de que se sancionó a nivel Pcial la Ley Pcial 10740 que posibilita a los Municipios realizar un convenio con la Empresa Eléctrica, en este caso EDEA para que cargue sobre el consumo un 23% adicional en concepto de pago de alumbrado público.

✓En Dolores, en gestión de Meckievi se suscribió ese convenio y fue refrendado por ordenanza municipal por lo cual el método de eliminación o modificación es también por ordenanza .

✓Que destino debería tener ese dinero recaudado por el municipio?

Extensión de red electrica,lo cual no se cumple porque si hoy cualquier persona necesita llevar luz a un Barrio el Municipio no se hace cargo.

A su vez el costo de gasto de alumbrado ha bajado muchísimo con la luz LED, dicho por el propio Intendente.

✓Entonces en qué se usa ese dinero que ingresa neto y sin supervisión a las arcas de la comuna.

✓ En ese sentido sería importante eliminar este cobro compulsivo y que el Municipio persiga el cobro del alumbrado a través del ABL

✓ Sobran muchísimos millones de peso anualmente y eso se tiene que terminar, no podemos seguir avalando que se traslade este costo sobre la factura de luz de los vecinos de Dolores.

✓ Su eliminación sería un Alivio impositivo para todos los Dolores, genera menores costos de electricidad para comerciantes y hogares de consumo familiar.

La libertad Avanza es el único camino para un Dolores Distinto.

Dra Milena Suárez

Coordinadora LLA y Referente de la Agrupación Julio Argentino.