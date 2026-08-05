Se cayó la reforma de la Ley de Tierras: sin los votos, Bullrich y aliados acordaron retirar el capítulo

Los jefes de bloques aliados se reunieron con el oficialismo minutos después de que Villarruel ratificara la convocatoria a la sesión de este jueves. Seguirá vigente el límite del 15% para dominio extranjero de posesión de tierras rurales. Las provincias que anunciaron su postura y el acuerdo con la oposición dialoguista.

Por Leandro Bravo

Sin los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así se confirmó en la tarde este miércoles, luego de una reunión que la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, mantuvo con aliados en las oficinas del radicalismo.

Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos “Camau” Espínola; y los tres integrantes del Pro, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras RuralesSin los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así se confirmó en la tarde este miércoles, luego de una reunión que la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, mantuvo con aliados en las oficinas del radicalismo.

Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos “Camau” Espínola; y los tres integrantes del Pro, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

Mientras la sociedad civil se convocaba para la marcha de este jueves en las afueras del Congreso, a la que llamaron también varios artistas populares, los votos que ya eran ajustados para LLA, este miércoles comenzaron a inclinarse por la negativa. Sin embargo, Bullrich y los dialoguistas acordaron ir al recinto con todo el resto de la iniciativa.

Según reconstruyó parlamentario.com el encuentro tuvo “diferentes miradas” sobre la propuesta de elevación al 25% como tope máximo para la venta de tierras a extranjeros. Varios de los presentes coincidieron en que la decisión tiene como objetivo para mantener el diálogo armónico entre “el grupo de los 44”.

Así las cosas, los jefes de bloques presentes se comprometieron a tratar el tema por separado en el mediano plazo y con la modificación que reunía el consenso de la presidencia del bloque oficialista y las bancadas aliadas: habilitar a las provincias a definir un marco normativo propio que regule la extranjerización de tierras.

Minutos antes de comenzar la reunión, la Secretaría Parlamentaria había hecho circular la convocatoria a la sesión de este jueves, desde las 14, para retomar el cuarto intermedio que se votó el 16 de julio pasado. Según supo este medio, desde el bloque libertario hubo enojo con la vicepresidenta Victoria Villarruel por la presura del llamado.

Una vez que se reanude la sesión ordinaria, el pleno deberá considerar los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de la cita de manera remota. Desde el bloque libertario adelantaron que van a exigir los dos tercios para incorporarlo al temario y, en caso de aprobarse, dos tercios nuevamente por no contar con dictamen de comisión.

Luego, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, en el rol de miembro informante, procederá a leer la eliminación del capítulo que modifica a la Ley 26.737.

Además de la reforma a la Ley de Tierras, el proyecto se propone endurecer las expropiaciones, agilizar desalojos -con un punto sensible para inquilinos-, modificar la Ley de Manejo del Fuego -sobre el uso posterior de tierras que fueron incendiadas- y una modernización del Registro de Propiedad Inmueble.

Los gobernadores dialoguistas presionaron la caída

Horas después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich en el Salón de las Provincias, los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se pronunciaron en contra de la modificación al tope de extranjerización de tierras.

Entre estos tres mandatarios, se sumaban cuatro votos negativos más a los 30 que conformaban el interbloque Popular, Convicción Federal y Moveré por Santa Cruz: Beatriz Ávila, Julieta Corroza, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Poco minutos después, también anunciaron su voto negativo los senadores radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger que se sumaron al del bonaerense Maximiliano Abad. Otra que también no había confirmado su acompañamiento fue la pampeana Victoria Huala.

Con más de 37 expresiones en contra de la extranjerización de tierras rurales, La Libertad Avanza resolvió eliminar el capítuo III en consenso con los bloques aliados.