Cuenta DNI renueva sus descuentos y beneficios para agosto

La billetera digital del Banco Provincia mantendrá promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias, garrafas y otros rubros. También seguirá ofreciendo cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renovó su batería de promociones para agosto con descuentos en distintos rubros, con el objetivo de acompañar el consumo cotidiano de los más de 10 millones de usuarios de la aplicación.

Entre las principales novedades, el beneficio para el rubro gastronomía volverá a concentrarse durante los fines de semana y contará con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El mismo beneficio seguirá vigente para los locales gastronómicos de YPF Full adheridos, aunque no incluye la compra de combustibles.

Además, continuarán los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, compra de garrafas, universidades, clubes y marcas destacadas, junto con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Todos los beneficios de agosto con Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana por persona, alcanzable con compras de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 por mes por persona, para consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con reintegro de hasta $8.000 por semana, para consumos de $32.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con el mismo tope de $8.000 semanales.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 por mes, alcanzable con compras de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante código QR desde la aplicación.

Desde el Banco Provincia recordaron que los beneficios estarán vigentes desde el 1° de agosto y que el detalle de cada promoción y el listado de comercios adheridos puede consultarse en los canales oficiales de Cuenta DNI.