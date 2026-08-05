Política EconomiaPortada

El Gobierno calificó de “unilateral” la decisión de Brasil de retirar a su embajador

El canciller Pablo Quirno calificó como “unilateral” la decisión de rebajar el vínculo con el Gobierno argentino por parte de Brasil, y dijo que es algo “que lamentamos”.

“Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos. Son diferencias políticas e ideológicas. Argentina ha decidido no llevar esto a una instancia diplomática. Entendemos que hay otro camino”, expresó Quirno en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Casa de Gobierno.

Quirno señaló que es “lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el presidente Lula visitó previo a las elecciones del año pasado visitó a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problemas ni quejas. Son las reglas del juego”.

A su vez, el funcionario nacional afirmó que Lula “ha proferido insultos” a Javier Milei “que no han sido contestados”. “Las reacciones argentinas nunca fueron a nivel diplomático. Nosotros fuimos informados a cinco días de que Maduro fuera retirado del poder en Venezuela que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela, cuando Argentina tenía ciudadanos presos políticos en riesgo de vida”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “eso fue resultado de la foto que reposteó el Presidente de Lula con Maduro, y se nos informó que por esa razón se nos retiraba la representación de Venezuela. Eso es mucho más grave que cualquier cosa que haya pasado hasta ese momento y marca la manera en la que Argentina viene manejando este tema”.

Para el canciller, “Brasil viene teniendo conflicto con varios países como Paraguay”, lo que, a su criterio, indica que “esto no es una cuestión sólo con Argentina”, sino es “una decisión de Brasil de escalar temas” que para el Gobierno argentino “tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral donde estamos claramente enfrentados en el deseo de los resultados”.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

El papa León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre

Política EconomiaPortada

Paulón presentó un proyecto para repudiar los dichos de Milei contra Lula y reclamó una disculpa pública

Política EconomiaPortada

UN ABOGADO CERCANO AL GOBIERNO NACIONAL PROPUSO UNA “LIMPIEZA ÉTNICA” EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O TIRARLES NAPALM

InternacionalesPolítica EconomiaPortada

Brasil retira a su embajador y rebaja al mínimo la relación diplomática con Argentina

CastelliPolítica EconomiaPortada

EL INTENDENTE DE CASTELLI, EN SU ROL DE VICEPRESIDENTE DE CGLU PARA LATINOAMÉRICA, SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE MUNDIAL

Política EconomiaPortada

Axel Kicillof mide más que Cristina Kirchner en todas las provincias del país

Política EconomiaPortada

Cuenta DNI renueva sus descuentos y beneficios para agosto

PortadaSociedad

ESAVI: cómo funciona el sistema argentino que investiga efectos adversos tras la vacunación

MaipuPortada

TRAGICO ACCIDENTE EN UN TALLER MECANICO DE MAIPU

Política EconomiaPortada

La industria textil agoniza: los números detrás de la crisis

Política EconomiaPortada

Karina Milei, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva encabezaron una jornada de coordinación frente al fenómeno El Niño

Política EconomiaPortada

Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado

Mostrar más