El Gobierno calificó de “unilateral” la decisión de Brasil de retirar a su embajador

El canciller Pablo Quirno calificó como “unilateral” la decisión de rebajar el vínculo con el Gobierno argentino por parte de Brasil, y dijo que es algo “que lamentamos”.

“Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos. Son diferencias políticas e ideológicas. Argentina ha decidido no llevar esto a una instancia diplomática. Entendemos que hay otro camino”, expresó Quirno en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Casa de Gobierno.

Quirno señaló que es “lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el presidente Lula visitó previo a las elecciones del año pasado visitó a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problemas ni quejas. Son las reglas del juego”.

A su vez, el funcionario nacional afirmó que Lula “ha proferido insultos” a Javier Milei “que no han sido contestados”. “Las reacciones argentinas nunca fueron a nivel diplomático. Nosotros fuimos informados a cinco días de que Maduro fuera retirado del poder en Venezuela que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela, cuando Argentina tenía ciudadanos presos políticos en riesgo de vida”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “eso fue resultado de la foto que reposteó el Presidente de Lula con Maduro, y se nos informó que por esa razón se nos retiraba la representación de Venezuela. Eso es mucho más grave que cualquier cosa que haya pasado hasta ese momento y marca la manera en la que Argentina viene manejando este tema”.

Para el canciller, “Brasil viene teniendo conflicto con varios países como Paraguay”, lo que, a su criterio, indica que “esto no es una cuestión sólo con Argentina”, sino es “una decisión de Brasil de escalar temas” que para el Gobierno argentino “tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral donde estamos claramente enfrentados en el deseo de los resultados”.