UN ABOGADO CERCANO AL GOBIERNO NACIONAL PROPUSO UNA “LIMPIEZA ÉTNICA” EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O TIRARLES NAPALM

Alejandro Sarubbi Benítez, abogado e influencer identificado con el oficialismo nacional, quedó en el centro de la polémica tras realizar una serie de declaraciones durante una transmisión del canal de streaming Carajo, en las que propuso una “limpieza étnica” en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que habría que “esterilizar” a los bonaerenses o “tirarles napalm”.

Durante la emisión, Sarubbi Benítez afirmó que la provincia de Buenos Aires “no tiene retorno” y planteó que la única salida sería separar ese territorio del resto del país.

En ese contexto, sostuvo que habría que realizar una “limpieza étnica”, “esterilizar” a los bonaerenses para que “no se reproduzcan” o directamente “tirarles napalm”, además de proponer “expulsar” a la provincia del territorio nacional.

Los dichos generaron un fuerte rechazo por el contenido violento y discriminatorio de las expresiones, ya que incluyen referencias a prácticas asociadas con crímenes de lesa humanidad y discursos de odio.