INCENDIO TOTAL DE UN VEHÍCULO EN LA AUTOVÍA 2 

Un vehículo quedó completamente destruido por un incendio este miércoles, mientras circulaba por la Autovía 2, a la altura del kilómetro 253, en sentido ascendente.
Se trató de un Honda Civic que era conducido por un hombre de 54 años, domiciliado en Las Armas.
El rodado comenzó a incendiarse y terminó detenido sobre la banquina de pasto, donde el fuego provocó daños totales.
El conductor logró salir del vehículo y resultó ileso.
Al lugar acudieron Bomberos de Guido, personal de AUBASA y una ambulancia del nosocomio local, cuyos profesionales constataron que no presentaba lesiones.