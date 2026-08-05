General GuidoPortada

INCENDIO TOTAL DE UN VEHÍCULO EN LA AUTOVÍA 2 

Un vehículo quedó completamente destruido por un incendio este miércoles, mientras circulaba por la Autovía 2, a la altura del kilómetro 253, en sentido ascendente.
Se trató de un Honda Civic que era conducido por un hombre de 54 años, domiciliado en Las Armas.
El rodado comenzó a incendiarse y terminó detenido sobre la banquina de pasto, donde el fuego provocó daños totales.
El conductor logró salir del vehículo y resultó ileso.
Al lugar acudieron Bomberos de Guido, personal de AUBASA y una ambulancia del nosocomio local, cuyos profesionales constataron que no presentaba lesiones.
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