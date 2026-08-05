INCENDIO TOTAL DE UN VEHÍCULO EN LA AUTOVÍA 2 

Un vehículo quedó completamente destruido por un incendio este miércoles, mientras circulaba por la Autovía 2, a la altura del kilómetro 253, en sentido ascendente.

Se trató de un Honda Civic que era conducido por un hombre de 54 años, domiciliado en Las Armas.

El rodado comenzó a incendiarse y terminó detenido sobre la banquina de pasto, donde el fuego provocó daños totales.