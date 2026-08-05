Paulón presentó un proyecto para repudiar los dichos de Milei contra Lula y reclamó una disculpa pública

El diputado socialista impulsó una iniciativa en la Cámara baja para expresar el rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados exprese su “más enérgico repudio” a las reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La iniciativa sostiene que los cuestionamientos formulados por el jefe de Estado argentino resultan incompatibles con las responsabilidades institucionales de la Presidencia y afectan gravemente la relación entre ambos países. Además, manifiesta preocupación por el impacto que esos episodios podrían tener sobre los intereses estratégicos de la Argentina.

Al fundamentar el proyecto, Paulón recordó que Milei volvió a referirse a Lula con expresiones como “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, y consideró que no se trata de un hecho aislado sino de una conducta reiterada que profundiza la confrontación con el gobierno brasileño.

“La bravuconería tiene consecuencias. Los insultos de Milei desataron una crisis diplomática sin precedentes con nuestro principal socio comercial. Es urgente recuperar un vínculo maduro dentro del Mercosur y que el mandatario pida disculpas públicas”, afirmó el legislador.

Según el texto presentado, la relación entre Argentina y Brasil constituye una política de Estado construida a lo largo de más de 200 años y abarca áreas clave como el comercio, la industria, la energía, la ciencia, la tecnología y la integración regional. Por ese motivo, Paulón advirtió que cualquier acción que contribuya a deteriorar ese vínculo trasciende las diferencias ideológicas y afecta intereses permanentes del país.

El proyecto también plantea una crítica al Poder Ejecutivo por considerar que existe una contradicción entre los cuestionamientos presidenciales a líderes extranjeros y las disposiciones incorporadas recientemente mediante el DNU 681/2026, que establece restricciones para personas extranjeras que emitan expresiones ofensivas contra la Argentina.

En los fundamentos, el diputado sostiene que la política exterior debe desarrollarse sobre la base del respeto, la cooperación entre Estados y la defensa del interés nacional, evitando que las relaciones diplomáticas queden condicionadas por enfrentamientos personales entre dirigentes.

La propuesta parlamentaria concluye advirtiendo que la continuidad de estos episodios profundiza una crisis diplomática innecesaria con Brasil, principal socio comercial del país y uno de los actores centrales del Mercosur, con potenciales impactos sobre la credibilidad internacional de la Argentina.