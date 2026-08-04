EL INTENDENTE DE CASTELLI, EN SU ROL DE VICEPRESIDENTE DE CGLU PARA LATINOAMÉRICA, SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE MUNDIAL

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, mantuvo una reunión de trabajo con Ugur Ibrahim Altay, presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y alcalde de Konya, Turquía, en el marco de su función como vicepresidente para Latinoamérica de ese organismo.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda de trabajo y coordinación para la región, con eje en el fortalecimiento y la unidad del municipalismo latinoamericano y una planificación estratégica para el período 2026-2029.

Durante la reunión se realizó además un balance del Congreso Mundial de CGLU, desarrollado en junio en Tánger, Marruecos, y se analizaron las principales líneas estratégicas que la organización impulsará durante los próximos tres años.

En ese marco, Echarren presentó las líneas de su plan de acción para Latinoamérica, que será desarrollado con el liderazgo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) y el respaldo de organizaciones municipalistas de 33 países de la región.

Según se informó, durante julio quedó establecida en la Ciudad de Buenos Aires una oficina que funcionará como sede de la Vicepresidencia Latinoamericana de CGLU, junto con un equipo técnico destinado a acompañar el desarrollo del plan de acción.

Como parte de la agenda, Altay invitó a Echarren y a representantes de CGLU para avanzar en noviembre en un encuentro presencial destinado a consolidar un plan estratégico trianual. Asimismo, está prevista su participación en la próxima Asamblea General Ordinaria y el Buró Ejecutivo de FLACMA, que se desarrollarán en septiembre en Sucre, Bolivia.

La reunión fue difundida también por FLACMA, que destacó el intercambio entre ambos dirigentes en torno al fortalecimiento y la unidad del municipalismo en América Latina, bajo el liderazgo de la organización regional.