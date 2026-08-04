TRAGICO ACCIDENTE EN UN TALLER MECANICO DE MAIPU

Una persona perdió la vida en un taller mecánico, mientras trabajaba con un vehículo. El lamentable hecho se registró en la tarde del martes, en un taller ubicado en calle San Martin casi Alem, cuando por causas que se tratan de establecer una camioneta Chevrolet S 10 se le cayó encima a uno de los jóvenes que trabajaba.

Al llegar la ambulancia al lugar fue trasladado al Hospital “Raul Montalverne”, donde fue atendido pero minutos después falleció en virtud de las lesiones que presentaba.

Personal de la policía comunal tomó parte del triste hecho cuya caratula se denomina “Averiguación Causal de muerte” con intervención de la Fiscalía y sobre la tarde noche llegó personal de Policía Científica, quien realizó las actuaciones de rigor.