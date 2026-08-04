MaipuPortada

TRAGICO ACCIDENTE EN UN TALLER MECANICO DE MAIPU

Una persona perdió la vida en un taller mecánico, mientras trabajaba con un vehículo. El lamentable hecho se registró en la tarde del martes, en un taller ubicado en calle San Martin casi Alem, cuando por causas que se tratan de establecer una camioneta Chevrolet S 10 se le cayó encima a uno de los jóvenes que trabajaba.

Al llegar la ambulancia al lugar fue trasladado al Hospital “Raul Montalverne”, donde fue atendido pero minutos después falleció en virtud de las lesiones que presentaba.

Personal de la policía comunal tomó parte del triste hecho cuya caratula se denomina “Averiguación Causal de muerte” con intervención de la Fiscalía y sobre la tarde noche llegó personal de Policía Científica, quien realizó las actuaciones de rigor.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

CastelliPolítica EconomiaPortada

EL INTENDENTE DE CASTELLI, EN SU ROL DE VICEPRESIDENTE DE CGLU PARA LATINOAMÉRICA, SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE MUNDIAL

Política EconomiaPortada

Axel Kicillof mide más que Cristina Kirchner en todas las provincias del país

Política EconomiaPortada

Cuenta DNI renueva sus descuentos y beneficios para agosto

PortadaSociedad

ESAVI: cómo funciona el sistema argentino que investiga efectos adversos tras la vacunación

Política EconomiaPortada

La industria textil agoniza: los números detrás de la crisis

Política EconomiaPortada

Karina Milei, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva encabezaron una jornada de coordinación frente al fenómeno El Niño

Política EconomiaPortada

Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado

Política EconomiaPortadaSociedad

Las provincias del Litoral comenzaron con los operativos ante las primeras crecidas por la llegada de “El Niño”

Política EconomiaPortada

Valdés cargó contra la reforma de la Ley de Tierras: “Es vender la patria y la Argentina”

PortadaSociedad

Coronel Dorrego: detuvieron a un docente acusado grooming contra sus alumnas

Política EconomiaPortada

Provincia: LLA impulsa cambios en la ley que regula la venta de alcohol

PortadaTordillo

MILAGROS ROSAS EMPRENDE EL SUEÑO MUNDIALISTA

Mostrar más