Las provincias del Litoral comenzaron con los operativos ante las primeras crecidas por la llegada de “El Niño”

Algunas familias fueron evacuadas en Concordia, mientras que Corrientes activó relevamientos para ver cómo estaban las zonas rurales. El Gobierno realizó un encuentro con mandatarios provinciales para coordinar los despliegues en el área

Las provincias del noreste iniciaron este lunes operativos de evacuación preventiva ante la crecida del río Uruguay y el avance de arroyos desbordados, mientras el fenómeno El Niño ya registra sus primeras manifestaciones en la región con niveles de agua que obligan a trasladar familias y cortar caminos. El escenario se replica en Entre Ríos y Corrientes, donde los gobiernos provinciales pusieron en marcha esquemas de asistencia coordinada antes de que el agua alcance las viviendas.

En Concordia, la Municipalidad dispuso el traslado de entre cinco y seis familias desde viviendas ubicadas sobre avenida Maipú, en inmediaciones del arroyo Manzores, cuyo nivel aumentó por efecto directo de la crecida del Uruguay y cuyas aguas avanzaron sobre la calzada. Según la última medición de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el río registraba este lunes una altura de 11,20 metros, con proyecciones de que podría alcanzar los 11,60 metros antes de estabilizarse.

El secretario de Salud del municipio, Diego Sauré, precisó que los equipos municipales recorrieron la zona de Salta y Estrada durante la tarde del domingo para anticipar a los vecinos la posibilidad de evacuaciones. “Vinimos a la tardecita a esta zona sabiendo que hoy podía crecer un poquito más el río, para preparar a la gente, avisarle que íbamos a venir de mañana a hacer ciertas evacuaciones preventivas. Se están evacuando seis familias en el transcurso de la mañana”, indicó el funcionario. La mitad de las familias fue derivada a domicilios de familiares, mientras que las restantes fueron trasladadas al primer centro de evacuados habilitado, ubicado en el edificio de la ex Bagley.

“La idea es no trabajar bajo el agua o de noche. Nosotros manejamos cierta información de la gente de Hidrología de CTM sobre hasta cuánto puede llegar el río”, explicó Sauré, según reportó el medio local El Once. El funcionario estimó que hasta el momento del operativo el total de personas trasladadas se ubicaba entre 12 y 15 vecinos, con la posibilidad de que se sumen otras familias si el caudal continúa en ascenso. “Va a subir un poquito más, capaz en el día de hoy, se mantiene estacionario y luego viene en decreciente el nivel del río”, detalló.

Además del centro en ex Bagley, las autoridades municipales informaron que existe otro espacio listo en calle Carriero y que se preparan entre dos y tres refugios adicionales, más el Regimiento, aunque por el momento no fue necesario activar esa infraestructura. La atención municipal también cubre la continuidad escolar de los menores afectados y la asistencia médica permanente en los centros, con profesionales de medicina, enfermería y vacunación, en el marco de un plan articulado con las áreas de Extramuros y Atención Primaria de la Salud.

La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó interrupciones activas en distintos puntos, sin fecha estimada de levantamiento, supeditada a la evolución del nivel del agua. Las autoridades advirtieron que retirar vallas o circular por sectores cerrados representa un riesgo para quienes transitan y para los equipos desplegados en el operativo.

A la altura de la capital entrerriana, el río Paraná marcaba este lunes 3,09 metros en el puerto de Paraná, con un leve descenso de un centímetro respecto de la medición anterior de la Prefectura Naval Argentina. El nivel de alerta se sitúa en 4,70 metros y el de evacuación en 5 metros, por lo que el río se mantiene por debajo de los umbrales de riesgo.

La situación en Villa Urquiza suma otro frente: el servicio de la balsa a tracción a sangre que une Paraná con esa localidad está suspendido por el estado intransitable de los caminos de tierra que llevan a la embarcación desde Colonia Avellaneda. El crecimiento del caudal del arroyo Las Conchas, sumado a las precipitaciones registradas desde el viernes por la noche en distintos puntos de Entre Ríos, dejó los accesos cubiertos de barro. Los trabajadores mantienen el ingreso a la balsa a fuerza de pala para quitar el sedimento acumulado en ambas márgenes.

Carlos Cardenia, uno de los encargados del lugar, lamentó la intensidad con la que se presenta el fenómeno del Niño y advirtió que se mantendrá por un período prolongado. “Ni bien podamos rehabilitar el paso lo informaremos inmediatamente”, expresó a Uno Entre Ríos.

En Corrientes, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en conjunto con los municipios y Defensa Civil en el relevamiento de familias, centros de evacuados y protocolos de contingencia. El ministro José Irigoyen remarcó la importancia de contar con diagnósticos certeros en el terreno ante la imprevisibilidad de los eventos atmosféricos. La prioridad es obtener “el dato lo más preciso posible porque la naturaleza es impredecible”, señaló el funcionario.

El esquema operativo provincial se apoya en un trabajo territorial coordinado con las administraciones locales para identificar las necesidades de las familias, la cantidad de personas por hogar, sus ubicaciones exactas y los posibles daños ante precipitaciones extraordinarias. Irigoyen indicó que el 90 por ciento de los intendentes de la provincia “ya hicieron su trabajo” en el diseño de sus planes locales, y que se espera que el gobernador convoque formalmente a los restantes para brindar las directivas correspondientes.

El ministro también advirtió que, si los pronósticos se cumplen, “a veces el recurso humano no va a alcanzar, por eso es importante el protocolo de trabajo y las indicaciones de Defensa Civil”. Las zonas rurales del interior provincial concentran la mayor preocupación logística, dado que las complicaciones suelen multiplicarse en esos territorios.

A escala nacional, el gobierno lanzó este lunes el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 en una cumbre realizada en Resistencia, Chaco, con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. .

La iniciativa busca articular los tres niveles de gobierno —municipal, provincial y nacional— ante el avance del fenómeno en la Cuenca del Plata, con monitoreo en tiempo real a través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) y la participación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Del encuentro también participaron los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero.