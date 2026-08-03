Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado

Después de respaldarlo durante meses pese a todas las evidencias que lo comprometían, Milei aceptó echar a Manuel Adorni y poner en su lugar a la más plena encarnación de la casta. Luego de ese cambio de piel, el gobierno se fijó un solo objetivo: lograr la reelección. Gobernar no es crear trabajo, gobernar no es trabajar por la grandeza de la patria ni por la felicidad del pueblo. Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección. Ahora bien, ¿la merece? Veamos:

En 30 meses de gobierno, con su política económica, Milei destruyó más de 300 mil puestos de trabajo y empujó al cierre a 26 mil empresas. Su plan de primarización impulsó solo a cuatro sectores ganadores contra una economía que se desploma. Crecieron minería, petróleo y gas, el agro concentrado y la intermediación financiera. Mientras tanto la industria acumula 12% de caída, el comercio 5% y la construcción un 15%. Con ingresos, sueldos y jubilaciones que no alcanzan y un dólar atrasado, las familias tienen que endeudarse para cubrir sus gastos corrientes. La morosidad de las deudas está en su punto más alto, superando a la megacrisis de 2001.

Ninguna de estas desastrosas consecuencias parece preocupar al gobierno de Milei. Hoy todos sus esfuerzos están puestos en conseguir los votos necesarios en el Congreso para suspender las PASO, una nueva maniobra con la que busca mejorar sus posibilidades electorales. No se trata de una reforma pensada para ahorrar recursos, fortalecer la democracia o mejorar la calidad del sistema electoral. Se trata, simplemente, de modificar las reglas de juego en función de su propia conveniencia política.

La pregunta entonces es cómo pretende conseguir esos votos. ¿A través del debate, de argumentos o de consensos? No. El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito.

Ahora bien, no se trata de una negociación política entre actores que se encuentran en condiciones de igualdad. El método se parece al de quien primero asfixia a un paciente y luego administra el oxígeno en dosis mínimas para decidir cuánto tiempo más puede resistir. El Gobierno nacional desfinancia a las provincias, les quita recursos, paraliza obras, abandona responsabilidades que le son propias y las obliga a enfrentar, en soledad, una demanda social cada vez mayor. Después convierte al alivio parcial de esa asfixia en una moneda de cambio: un giro de fondos, una autorización, una transferencia o una obra, siempre a cambio de respaldo político.

Cuando la Nación decide desertar, retirar recursos, cortar programas y desentenderse de sus obligaciones, las provincias quedan obligadas a responder a crecientes demandas sociales, conflictos salariales, sostener hospitales, escuelas, rutas y servicios esenciales con menos recursos y mayores necesidades. Esa vulnerabilidad no es un accidente: es el método del Gobierno nacional utiliza para imponer sus condiciones.

Este mecanismo expresa, además, una concepción del país. Reemplaza la cooperación entre Nación y provincias por una lógica de sálvese quien pueda. Sustituye el federalismo por relaciones de dependencia y castigo. Rompe la idea misma de un proyecto nacional compartido, donde el crecimiento de una provincia fortalece al conjunto de la Argentina y donde el crecimiento del país debe ser equilibrado. En el experimento libertario, ya no hay una Nación que coordina, integra y equilibra; hay un poder central que distribuye premios y castigos según su conveniencia política. El plan es fundir a las provincias mientras que, además, deben hacerse cargo de todo. El ahogo a las provincias tiene dimensiones catastróficas. Desde 2023, la política económica y las decisiones de Milei produjeron una pérdida acumulada para las 24 jurisdicciones (las 23 provincias y CABA) que asciende a más de $47 billones a precios constantes, lo que equivale a 4 puntos del PIB, y significa un recorte de 13,4% en términos reales. Esta reducción tiene tres componentes:

a) la reducción de la coparticipación federal (recursos de origen nacional – RON), ocasionadas por la reducción del mercado interno y las medidas tributarias sobre impuestos coparticipables, como Bienes Personales.

b) la caída de la recaudación propia (recursos de origen provincial – ROP), ocasionadas por la caída del nivel de actividad en los sectores de mayor contribución, como industria, construcción y comercio.

c) la interrupción casi total de las transferencias nacionales que son obligatorias pero no automáticas (TNA), como resultado de una decisión política discrecional del Gobierno nacional.