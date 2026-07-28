En 28 de julio de 1821 San Martín declaró la Independencia del Perú.

El Libertador general don José de San Martín, Protector del Perú declaró la independencia a nuestro país hermano, en la Plaza Mayor de Lima, el 28 de julio de 1821.
Aquel día San Martín pronunció las siguientes palabras: “Desde este momento el Perú es libre e Independiente por su voluntad general de los pueblos y por la justicia de su casa que Dios defiende” ¡Viva la Patria! ¡Víva la Libertad! ¡Viva la Independencia!
Feliz día de la Independencia peruanos!
Asociación Cultural Sanmartiniana de Dolores
Miguel Antonio Azar
Presidente