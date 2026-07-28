Sociedad

En 28 de julio de 1821 San Martín declaró la Independencia del Perú.

El Libertador general don José de San Martín, Protector del Perú declaró la independencia a nuestro país hermano, en la Plaza Mayor de Lima, el 28 de julio de 1821.

​Aquel día San Martín pronunció las siguientes palabras: “Desde este momento el Perú es libre e Independiente por su voluntad general de los pueblos y por la justicia de su casa que Dios defiende” ¡Viva la Patria! ¡Víva la Libertad! ¡Viva la Independencia!

​Feliz día de la Independencia peruanos!

 

Asociación Cultural Sanmartiniana de Dolores

Miguel Antonio Azar

Presidente

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