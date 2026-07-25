Milei dio un durísimo discurso contra “Lula” Da Silva, en el acto de apoyo a Bolsonaro

El presidente estuvo en la convención del Partido Liberal, en San Pablo, para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Habló de “parar la basura socialista” y del “riesgo Lula”.

El presidente Javier Milei lanzó hoy un durísimo ataque verbal a su par brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva, a quien tildó de “basura”, durante un discurso en un acto partidario del candidato a la presidencia de la derecha del país vecino, Flavio Bolsonaro, en San Pablo, donde el mandatario argentino viajó con el fin exclusivo de expresarle su apoyo.

Milei pronunció un discurso de altísimo voltaje ideológico en el Mercado Livre Arena, donde se desarrolló la convención del Partido Liberal, a la que ingreso al ritmo de Panic Show, la canción de La Renga que musicaliza los actos de La Libertad Avanza, donde fue recibido con aplausos y gritos de pie por los bolsonaristas.

“Hay que parar la basura socialista”, dijo Milei en un tramo de su discurso en un acto importante para la campaña de Flavio Bolsonaro, que el noviembre competirá con Da Silva por la presidencia del país, ya que su padre, el expresidente Javier Bolsonaro, condenado -en prisión domiciliaria- por un intento de golpe de estado, no puede presentarse.

“Los argentinos hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones”, exclamó Milei ante un auditorio eufórico y bajo los encendidos aplausos de su hermana Karina y el cancillere Pablo Quirno al llamado a combatir a la “mierda socialista”.

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’”, dijo Milei. Y postuló a Bolsonaro como la solución. “Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio”, exclamó el presidente argentino.

Milei calificó de “presidiario” a Da Silva -que estuvo preso por una condena en primer instancia, luego revocada, antes de ganar el mandato que ejerce actualmente- y en cambio consideró que Jair Bolsonaro está “injustamente encarcelado”. Y se quejó de la que Corte de ese país no le haya permitido visitarlo cuando “sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso”.

También acusó a Lula de interferencia en las elecciones argentinas de 2024 “para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”.

Encuentro con Freítas

Previamente, Milei se reunió con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas en el palacio Bandeirantes. Allí tuvo el primer contacto con Flavio Bolsonaro. “Una pena que no pude ver a tu papá”, le dijo Milei al hijo del expresidente apenas lo vio, en un momento que fue captado por un video que difundió el Partido Liberal.

“¿Preparado para que la ola azul llegue a Brasil?”, le preguntó Flavio a Milei, en el video. “Absolutamente, es la hora de que terminemos de pintar el mapa como corresponde, de una vez”, respondió Milei, quien aseguró tener una “gran esperanza” para las elecciones de octubre en Brasil.

El candidato opositor brasileño invitó a Milei a “combatir el terrorismo juntos”. Tras la reunión, Freitas expresó que “Argentina es un socio estratégico para Brasil”.

“Esta reunión destaca nuestro deseo de fortalecer la sociedad, acercar más nuestros mercados y expandir oportunidades de inversiones y desarrollo”, agregó.

DIB.