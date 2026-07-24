Se incendió un camión frigorífico en Ruta 9: lo saquearon y se llevaron la carne

Un camión con cámara refrigerante que transportaba carne envasada comenzó a incendiarse en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de San Nicolás. Y horas después, el lugar se llenó de gente que apareció para saquear los cortes que se encontraban en el vehículo.

Todo comenzó cuando a eso de las 4 y media de la madrugada, el camión Iveco Cursor con semirremolque refrigerado comenzó a incendiarse por causas que aún no fueron informadas. No se registraron personas lesionadas.

Más tarde, según informa El Norte, cientos de personas comenzaron a llegar hasta el lugar del siniestro en automóviles, motos y bicicletas con el objetivo de rescatar la carne que había quedado en el camión incendiado.

También había gente corriendo por la autopista para intentar alcanzar alguna parte de la carga antes que el resto.