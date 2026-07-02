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San Nicolás: la voluntad de un solo donante permitió la realización de seis trasplantes

El procedimiento fue coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) en conjunto con el Hospital San Felipe.

Un nuevo operativo de donación de órganos llevado a cabo en la localidad de San Nicolás permitió concretar seis intervenciones, a partir del compromiso y voluntad de un solo donante.

El procedimiento fue coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) en conjunto con el Hospital San Felipe y requirió la intervención de equipos especializados para hacer posible la procuración y el traslado de los órganos destinados a los pacientes en lista de espera.

Desde el organismo provincial agradecieron el compromiso de los equipos de salud que participaron del operativo y el acompañamiento brindado a la familia donante. Además, remarcaron que la decisión de donar hizo posible que seis pacientes fueran alcanzados por este nuevo proceso de procuración, con un impacto significativo en sus vidas.

El procedimiento requirió la intervención coordinada de equipos especializados del Hospital San Felipe, personal del CUCAIBA, profesionales del Hospital Garrahan, pilotos y equipos de traslado sanitario, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el desarrollo del operativo y el traslado de los órganos en los tiempos establecidos.

Tres trasplantes en junio

Este nuevo proceso no constituye un hecho aislado para el nosocomio nicoleño. Durante el mes de junio, el Hospital San Felipe también participó de otro operativo de procuración que permitió la ablación de hígado y riñones, órganos que fueron destinados a dos pacientes pediátricos y un paciente adulto que aguardaban un trasplante.

Desde el sanatorio recordaron la importancia de la donación de órganos y destacaron que, desde la entrada en vigencia de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo que hayan manifestado expresamente su voluntad en contrario. En ese sentido, renovaron la invitación a la comunidad a informarse sobre el proceso, expresar su decisión y conversar sobre el tema con sus familias para que esa voluntad pueda ser respetada.

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