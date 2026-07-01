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Tras renunciar a la jefatura de Gabinete, Adorni dejó el directorio de YPF

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado nacional, pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación judicial que pesa en su contra.

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la renuncia deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF.

La salida de Adorni del directorio se suma a su alejamiento de la función pública y había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la renuncia del exfuncionario al frente de la Jefatura de Gabinete.

El ministro coordinador, tras su salida, mantuvo el silencio. Trascendió que podría irse a vivir a Uruguay mientras su situación judicial se complica debido a una causa que indaga su presunto enriquicimiento ilícito y posible lavado de activos. Solo se lo vi públicamente el día martes en Casa Rosada para presenciar la jura de su reemplazo, Diego Santilli. Allí, se saludó con todos los presentes y hasta compartió un abrazo con el Presidente y su sucesor.

Previo a ese hecho, trascendió por partes de fuentes oficiales que mantuvo una reunión con “El Colo”, para terminar de cerrar la transición.

Dicha transición, este miércoles, incluyó la salida de una de las personas de máxima confianza de Adorni: la Aimé “Meme” Vázquez, la jefa de la unidad de asesores. Por cierto, la ahora ex funcionaria ocupa otro cargo en el Estado: forma parte del directorio de Correo Argentino. Todavía no se sabe si continuará en ese puesto tras los cambios en el ministerio de coordinación.

 

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