Despiste y choque contra un árbol en la ruta 88

Un camioneta despistó este jueves en la ruta 88 y su conductor sufrió diversas heridas tras chocar contra un árbol.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17,5, cuando por motivos que se desconocen el hombre perdió el control de su vehículo marca Toyota Hilux. Como consecuencia de ello, el rodado se salió de la calzada y se produjo, posteriormente, la colisión.

Bomberos concurrieron al lugar del accidente, así como también personal vial y sanitario, que trasladó al herido en una ambulancia hacia el Hospital (HIGA).