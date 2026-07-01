A partir de lo de Venezuela, piden urgente un Programa de Alertas Tempranas de Sismología

Un senador riojano recordó que en 2025 presentó junto a otros senadores nacionales una iniciativa en ese sentido. Se busca implementar una red de avisos automáticos en tiempo real a teléfonos móviles y medios de comunicación para anticipar el impacto de ondas sísmicas destructivas y salvar vidas.

La profunda tragedia y destrucción que afecta a los venezolanos tras los recientes eventos sísmicos encendió las alarmas en el Congreso de la Nación. En este contexto de dolor y profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela, el senador nacional por La Rioja Fernando Rejal advirtió que la situación debe ser tomada como un urgente llamado de atención para la agenda legislativa. Por este motivo, insta al Senado para que trate con prioridad el proyecto de Ley para la creación del Programa de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi), una iniciativa clave para la prevención de catástrofes en las provincias argentinas más expuestas al riesgo sísmico.

El legislador riojano recordó que este proyecto fue presentado el año pasado en coautoría junto a sus pares Fernando Salino, Guillermo Andrada y Carolina Moisés. La propuesta tiene como eje central la adopción del SiNASi en todo el territorio nacional para garantizar que la población reciba en sus dispositivos móviles, entre otros, de manera inmediata y efectiva, información crítica ante la inminencia de un terremoto. En la iniciativa se explica que el sistema no predice los sismos, sino que detecta las primeras ondas casi instantáneamente después de su inicio y calcula su magnitud para emitir avisos antes de la llegada de las ondas más destructivas.

El articulado del proyecto señala que el sistema funcionará bajo la órbita del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), organismo que coordinará la recolección de datos mediante la Red Nacional de Acelerógrafos y las estaciones sismológicas. Para asegurar una difusión masiva, el INPRES trabajará de forma articulada con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). De este modo, las alertas automáticas llegarán en tiempo real a la ciudadanía a través de aplicaciones móviles, teléfonos celulares, sirenas, radio, televisión y otros dispositivos tecnológicos digitales.

Los fundamentos de la iniciativa destacan que una extensa zona de la Argentina, ubicada a lo largo de la cordillera de los Andes, convive con un riesgo natural constante. Modelos similares ya funcionan con éxito en otros lugares del mundo muy propensos a estos fenómenos, como el sistema “J-Alert” en Japón, el “SASMEX” en México, y los programas implementados en Taiwán, Turquía, Chile y Estados Unidos (a través de la plataforma “ShakeAlert”). Los legisladores señalaron que la tecnología actual permite automatizar estas respuestas para que la población asuma una actitud proactiva y preventiva.

Finalmente, Rejal remarca que, aunque la implementación del programa requerirá un arduo trabajo de reglamentación y coordinación técnica por parte del Poder Ejecutivo, el objetivo final justifica plenamente el esfuerzo. Contar con valiosos segundos o minutos de antelación antes de la fase más aguda de un sismo permite a las personas buscar refugios seguros, interrumpir suministros de gas o electricidad y activar protocolos de emergencia.

“Estamos abordando la posibilidad, en primer lugar, de salvar vidas humanas, y además, prevenir mayores daños materiales”, concluyó.

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