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OPERATIVO INVIERNO: SE DESPLEGARÁN CONTROLES FIJOS Y DINÁMICOS EN LAS PRINCIPALES RUTAS DEL PAÍS

La Agencia Nacional de Seguridad Vial despliega desde esta semana un operativo en los principales corredores turísticos del país. Habrá controles fijos y “sorpresa” de alcoholemia, velocidad, documentación y maniobras peligrosas
 
Con el inicio de la temporada de invierno y el aumento de la circulación hacia destinos de montaña, nieve, termas y costa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició este miércoles un operativo especial en las principales rutas del país. Hasta el 5 de agosto habrá controles en 21 puntos estratégicos de 19 provincias, con fiscalizaciones orientadas a detectar las principales conductas de riesgo al volante.
Los controles incluirán alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de Sistemas de Retención Infantil (SRI), además de maniobras peligrosas como los sobrepasos en doble línea amarilla. También se verificará el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones lo exijan, mientras que drones reforzarán la detección de infracciones desde el aire.
El operativo combinará puestos fijos, controles móviles y tecnología aplicada a la fiscalización. Los puntos de control cambiarán de ubicación para evitar que puedan anticiparse mediante aplicaciones o redes sociales, para lograr controles más ágiles y eficientes en las rutas.
Los operativos se llevarán adelante junto a las distintas fuerzas de cada provincia y municipio, y en algunos puntos estratégicos, además, las tareas se realizarán junto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con controles simultáneos sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros.
Para el despliegue se destinarán agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros, alómetros y drones distribuidos en los principales corredores turísticos durante toda la temporada invernal, con una estrategia que combina presencia territorial, controles dinámicos y tecnología para fortalecer la fiscalización en ruta.
Cobertura de los operativos de la ANSV
  • 1 de julio al 5 de agosto
  • 19 provincias
  • Operativos fijos y dinámicos
  • Control aéreo con drones
¿Qué se va a controlar?
  • Documentación vehicular
  • Alcoholemia
  • Velocidad
  • Uso de cadenas para nieve
  • Conductas de riesgo al volante

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