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Margarita Barrientos le contestó al Gobierno por decir que hay que abrigarse

El vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo una frase desafortunada en su debut, y Margarita Barrientos no se la perdonó.

En medio de los continuos aumentos de tarifas y con temperaturas bajo cero, el vocero presidencial Adrián Ravier, pidió prender menos los calefactores y “abrigarse más”, situación que indignó a la titular del comedor comunitario Los Piletones, Margarita Barrientos: “es una falta de respeto” a los sectores populares, consignó. La referente sostuvo que en sus trabajos sociales, que tiene como vértice a Los Piletones, dan de comer a más de cuatro mil personas todos los días.

La indignación

En diálogo con la radio Splendid AM 990 Margarita Barrientos consideró que el vocero Adrián Ravier desconoce la realidad de quienes no pueden afrontar los incrementos en los servicios básicos. “Es una falta de respeto lo que dijo, porque él seguro que no va a apagar la estufa, él va a vivir calentito. Los que van a sufrir va a ser la gente que menos tiene, como siempre”, dijo la referente social.

Agregó Barrientos su preocupación por el aumento de tarifas que impacta entre quienes tienen más dificultades económicas: “es una locura. Aumentan la luz, el gas y el agua, lo más indispensable, mientras la gente no tiene trabajo. Tenemos derecho de prender una estufa”.

“Es una vergüenza lo que dice, no tiene sentido”, indicó y dijo que es imposible reducir el consumo de gas en las instalaciones que administra. “Tengo abuelos, tengo muchos niñitos, dos jardines de infantes y ahí yo no los puedo dejar con frío, y a los abuelos tampoco”, sostuvo Barrientos.

El vocero presidencial, en su primera conferencia de prensa, realizó una declaración que fue considerada como una provocación por distintos sectores sociales. Al referirse al deterioro de los hábitos de consumo de sectores medios y bajos, como consecuencia de los tarifazos, consignó: “ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”. El vocero dijo, además, que el Gobierno considera que las tarifas deben ir “hacia precios libres, por lo menos para cubrir los costos”.

Barrientos también recordó que varios comedores y merenderos están dejando de recibir las donaciones privadas, porque la economía está funcionando mal también para quienes podían donar: “los que antes ayudaban dejaron de donar porque ya la gente tampoco tiene. Hay un montón que no tiene trabajo, no tienen cómo seguir ayudando. Estamos viviendo momentos muy difíciles tanto aquí en Los Piletones como en las provincias”.

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