Restringen la circulación de camiones durante el fin de semana largo

La restricción se aplicará en las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires amplió la restricción para la circulación de vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto en distintas rutas provinciales y en la Autopista Buenos Aires-La Plata con motivo del fin de semana largo del 9 de Julio.

La medida busca mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros durante el recambio turístico. E incorpora el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, a las medidas previstas para el feriado, luego de que esa fecha hubiera sido omitida por error en una resolución anterior.