El PRO impulsa un proyecto para que se puedan arrestar a trapitos y cuidacoches en la provincia

El senador bonaerense del PRO, Guillermo Montenegro, presentó un proyecto de ley para incorporar penas de arresto de hasta 90 días a quienes ejerzan de manera ilegal la actividad de limpiavidrios y cuidacoches, también denóminados trapitos, en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, la iniciativa de Montenegro propone incorporar artículos al Código de Faltas provincial, más precisamente en el artículo que sanciona las acciones contra la tranquilidad y el orden público, para así arrestar a quienes, sin autorización, ofrezcan servicios de “cuidado” de vehículos, reserven lugares para estacionar o limpien parabrisas y cristales en la vía pública.

“La problemática ha adquirido una magnitud creciente en numerosos municipios. En las inmediaciones de estadios de fútbol, recitales, centros comerciales, hospitales y múltiples espacios públicos se observa de manera cotidiana la presencia de personas que se atribuyen facultades inexistentes para autorizar estacionamientos o exigir contraprestaciones económicas a conductores”, puntualizó Montenegro.

Según el articulado del proyecto, las penas de arresto para trapitos y limpiavidros comienzan de 5 a 15 días, las cuales podrán duplicarse si las actividades se ejercen con “intimidación, amenazas y hostigamiento”. “Será igualmente sancionada aun cuando la contraprestación económica sea presentada como voluntaria”, añadió Montenegro.

Además, establece sanciones más severas de arresto de entre 45 y 90 días para quienes organicen, coordinen, administren, financien, promuevan o exploten económicamente estas actividades.

“Lejos de constituir un fenómeno aislado, estas prácticas han evolucionado hacia modalidades cada vez más organizadas, llegando en muchos casos a conformar estructuras que administran sectores completos del espacio público”, argumentó el legislador bonaerense e intendente en uso de licencia de General Pueyrredón.

Justamente, la ciudad de Mar del Plata profundizó en los últimos años las medidas para erradicar a trapitos, limpiavidros y cuidacoches. A partir de 2023, habilitó una línea de WhatsApp para que vecinos y turistas denuncien las actividades y con un control más estricto del Grupo de Control Urbano (GCU) y la Patrulla Municipal

Por último, la iniciativa elevada por Montenegro en la Cámara alta prevé la intervención del Ejecutivo cuando existan indicios de protección o connivencia de funcionarios públicos, y contempla multas de entre el 5.000% y el 10.000% del haber mensual de un agente de la Policía Bonaerense para clubes u organizadores de eventos cuando se compruebe su participación en la coordinación de trapitos y cuidacoches.

En la Legislatura bonaerense, la iniciativa cuenta con el antecedente en Diputados en 2019, a través de un proyecto presentada en tandem por Guillermo Castello y Matías Ranzini, la cual no tuvo tratamiento parlamentario. En tanto, la Cámara de Senadores de Santa Fe está próximo a debatir la incorporación de sanciones a trapitos en el Código de Faltas, texto que ya cuenta con media sanción.