Oftalmólogos argentinos recibieron una distinción internacional por una técnica innovadora en cirugía de retina

El equipo de Charles Centro Oftalmológico recibió su séptimo Rhett Buckler Award durante el Congreso Anual de la American Society of Retina Specialists (ASRS), la reunión científica de retina más importante del mundo, celebrada este año en Montreal, Canadá. Con este nuevo reconocimiento, la institución argentina alcanzó el cuarto lugar histórico a nivel mundial en cantidad de premios obtenidos en el Film Festival de la ASRS.

El trabajo premiado, titulado “Beyond Jet-Effect Mitigation: Controlled Interface Staining Under Perfluorocarbon in Proliferative Vitreoretinopathy Surgery”, fue seleccionado entre 121 presentaciones internacionales. El Rhett Buckler Award distingue las mejores innovaciones científicas presentadas en formato audiovisual y es conocido dentro de la especialidad como el “Óscar de la retina”. Su estatuilla es fabricada por R.S. Owens & Company, la histórica empresa estadounidense que durante décadas produjo las emblemáticas estatuillas de los Premios Óscar.

El reconocimiento fue otorgado por una innovación destinada al tratamiento de la proliferación vitreorretiniana (PVR), una de las complicaciones más graves que pueden aparecer después de un desprendimiento de retina. En estas cirugías, el especialista debe retirar membranas que se forman sobre la retina y la contraen, mientras procura mantenerla estable durante todo el procedimiento.

Para poder identificar y remover esas membranas es necesario aplicar un colorante. La técnica convencional puede exigir retirar previamente el líquido que mantiene estabilizada la retina, aplicar el colorante y volver a colocarlo. También es posible intentar la tinción directa con una jeringa convencional, pero se trata de una maniobra delicada, que debe realizarse a una distancia mínima de la retina y con riesgo de dañarla si el colorante sale con demasiada presión.

El trabajo premiado demostró una nueva forma de realizar esa maniobra utilizando el GentleJect, un dispositivo original ideado y diseñado por el doctor marplatense Martín Charles. El instrumento permite administrar el colorante con un grado mucho mayor de control y disminuir el denominado jet effect, es decir, la salida brusca del líquido. Esta ventaja resulta especialmente importante cuando el cirujano debe trabajar a muy poca distancia de la retina. De esta manera, el dispositivo permite realizar la tinción de forma más segura y controlada, sin perder la estabilidad de la retina durante el procedimiento.

El GentleJect fue concebido y diseñado originalmente por Martín Charles para mejorar la administración de colorantes durante la cirugía de retina. La producción industrial estuvo a cargo de MedOne Surgical, empresa con sede en Sarasota, Florida, Estados Unidos, que comenzó a comercializar el dispositivo a fines de 2025. Aunque inicialmente fue creado para reducir el riesgo del jet effect en procedimientos habituales, el trabajo distinguido por la ASRS demostró que podía utilizarse también para resolver un desafío mucho más complejo.

La innovación no consistió únicamente en desarrollar un nuevo instrumento, sino en descubrir una nueva aplicación para un diseño original y utilizarlo para realizar una maniobra quirúrgica con mayor control y seguridad.

“Muchas veces, innovar consiste en conectar los puntos. En este caso, un dispositivo pensado para mejorar la administración de colorantes encontró una nueva aplicación para resolver uno de los desafíos más complejos de la cirugía de retina”, explicó Charles.

La génesis del desarrollo se remonta a un trabajo científico original realizado por Martín Charles y Aníbal Francone sobre una técnica de remoción extensa de la membrana limitante interna para el tratamiento de la proliferación vitreorretiniana. A partir de esa línea de investigación y de la experiencia acumulada en el quirófano surgió un nuevo desafío: cómo identificar y retirar las membranas manteniendo la retina estable y administrando el colorante de una forma más segura. Ese problema impulsó el diseño original del GentleJect y, posteriormente, el desarrollo de la nueva aplicación quirúrgica reconocida por la ASRS.

El trabajo premiado integra así distintas etapas de un mismo proceso: investigación clínica, diseño original de un dispositivo, producción tecnológica y desarrollo de una nueva aplicación quirúrgica. Los autores del trabajo son Martín Charles, Daniel Charles, Aníbal Francone, Constanza Rittatore y Gustavo Saita.

“Este séptimo Rhett Buckler Award representa años de investigación, desarrollo tecnológico y trabajo en equipo. La innovación comienza cuando nos animamos a observar un problema desde una perspectiva diferente y buscamos una manera más segura de resolverlo”, destacó Charles.

Con este nuevo reconocimiento, Charles Centro Oftalmológico alcanza su séptimo Rhett Buckler Award y se ubica en el cuarto puesto histórico entre los más premiados del Film Festival de la ASRS, consolidando el aporte de la investigación y del desarrollo tecnológico realizados en la Argentina a la cirugía vitreorretiniana internacional.