Diego Santilli juró como nuevo Jefe de Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete recibió un apoyo clave de 14 gobernadores que estuvieron presentes en la Casa Rosada. Adorni participó del evento y terminó abrazado con Milei y su sucesor. Diego Santilli juró hoy como jefe de Gabinete nacional con respaldo de 14 gobernadores que estuvieron presentes en la Casa Rosada, en una ceremonia en la que el presidente Javier Milei le hizo una demostración de respaldo a Manuel Adorni, a quien invitó a sumarse en un triple abrazo con su reemplazante. Santilli fue designado el domingo luego de que Adorni presentara, 24 horas antes, su renuncia en medio de nuevas revelaciones sobre su patrimonio, en un contexto en el que se exponía a convertirse en un funcionario de algo nivel citado por la justicia de declarar o, incluso, echado de su cargo por el parlamento.

El nuevo jefe de Gabinete juró “por Dios y los santos evangelios” ante Milei, en una ceremonia que se realzó, sin discursos, en el Salón Blanco. Apenas formuladas las palabras protocolares, Molei lo abrazo y, enseguida, le hizo un gesto para que se sumara Adorni que estaba parado a un lado.

El presidente, Santilli y Adorni terminaron fundidos en un triple abrazo que se prolongó durante varios segundos. El presidente le dio un pellizco en la mejilla al ahora exfuncionario. Fue un gesto de respaldo frente a las cámaras para Adorni, de quien Milei siguió defendiendo la inocencia aún luego de que presentara su denuncia.