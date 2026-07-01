Un chico de 13 años fue herido de bala por un compañero en una escuela de Neuquén

La escuela fue evacuada de inmediato y las autoridades judiciales intervinieron para esclarecer el hecho.

Un adolescente de 13 años sufrió una herida de bala durante una clase en el CPEM 6 de Cutral Co, en la provincia de Neuquén. El menor permanece internado bajo observación médica y según el parte oficial del Ministerio de Salud de Neuquén, se encuentra en estado clínicamente estable y lúcido.

El hecho ocurrió el martes 30 de junio en horario escolar. Según informó el Consejo Provincial de Educación (CPE), el estudiante ingresó al aula con el arma y, tras manipularla, se produjo el disparo que impactó en el antebrazo izquierdo de su compañero. Las autoridades escolares actuaron de inmediato: trasladaron al herido para recibir atención médica, aislaron al alumno portador del arma y dispusieron la evacuación preventiva de todo el establecimiento.

Por su parte, familiares del menor herido relataron el impacto emocional del episodio. “Él estaba sentado en el banco, atrás había más chicos sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre. Él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida”, contó la tía del adolescente en diálogo con La Voz de Neuquén.

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el adolescente fue atendido en el hospital de complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul, donde permanece internado con tratamiento interdisciplinario que incluye antibióticos y antiinflamatorios. Los estudios radiológicos descartaron fracturas: la lesión comprometió piel y partes blandas sin afectación ósea, con orificio de entrada y salida del proyectil.

El paciente se encuentra lúcido y clínicamente estable, aunque bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora. Las autoridades sanitarias advirtieron que, ante eventuales complicaciones, podría requerirse una exploración quirúrgica de la zona afectada.

Tras el incidente, los equipos de gobierno y conducción del CPEM 6 colaboran con las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. El personal docente, los equipos de apoyo pedagógico y las fuerzas de seguridad coordinaron la aplicación de los protocolos de emergencia desde el primer momento.

El caso abre el debate sobre el acceso de menores a armas de fuego y pone en jaque los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Luego del caso, que generó conmoción en la comunidad de Cutral Co, padres y docentes manifestaron su inquietud por la seguridad escolar y la necesidad de reforzar estas medidas de prevención en los establecimientos educativos