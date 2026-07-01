 Colas de más de tres cuadras en las estaciones de La Plata, para Cargar GNC

La demanda de GNC se intensificaba este miércoles en La Plata y una vez más se registraban extensas colas en las estaciones de servicios en los distintos puntos de la Región. Cabe remarcar que en los últimos días, más allá de las restricciones vigentes a causa del frío, se ampliaron la cantidad de surtidores con la finalidad de normalizar el suministro. Sin embargo las largas filas, las demoras y el hastío de los conductores persiste.

Por caso, en torno a una estación de servicio de 72 entre 23 y 24, la fila de vehículos a la espera de llenar las “chanchas” de gas era de unos 300 metros a media mañana de este miércoles.

Asimismo, en la Shell de 131 y 61 también se registraban colas extensas que incluso daban la “vuelta manzana” al punto de expendio. “Es impresionante, es un castigo todo lo que hay que esperar”, reclamó un usuario.

Este cuadro se repetía a una pocas cuadras, en 31 y 65. “Los autos hacen fila y se avanza muy lentamente. Perdés media mañana”, enfatizaron.

Una vez más, el panorama que se presentaba en la Ciudad complicaba sobre todo a los choferes de taxis y remises que necesitaban del insumo para cumplir con las jornadas de trabajo.

El caos para cargar GNC se agudizó hace dos semanas con la llegada del frío y la restricción a buena parte de las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles”, una medida que apunta a evitar el desabastecimiento en los hogares.

Si bien varios días después la situación muestra una mejora respecto de las jornadas más críticas, la incertidumbre continúa condicionando la rutina de cientos de personas.