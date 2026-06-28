InternacionalesPortada

Alemania volvió a romper su récord de temperatura y alcanzó los 41,7 °C

Foto. EFE | EPA | Filip Singer.

El nuevo máximo se registró en el estado de Brandeburgo, en medio de una intensa ola de calor. También se marcó la noche más cálida desde que existen registros meteorológicos en el país.

BERLIN.- Alemania registró este domingo un nuevo récord histórico de altas temperaturas al medirse 41,7 grados en Coschen, pedanía de la localidad de Neissemünde, el este de Brandeburgo, el estado federal oriental que envuelve a Berlín.

Según informó la televisión pública ARD, que citó al Servicio Meteorológico Alemán (DWD), los 41,7 grados registrados este domingo superan el anterior valor de 41,5 grados, medidos el sábado en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, también en el este del país.

El viernes se rompió por primera vez desde 2019 el récord histórico de calor en Alemania, cuando en Saarbrücken (oeste) se midieron 41,3 grados.

Los valores de Saarbrücken, Drewitz y Coschen superaron el récord del 25 de julio de 2019, cuando se midieron en Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán, 41,2 grados.

En plena ola de calor, también en el este de Alemania, el municipio de Kubschütz registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas.

Espacio Publicitario

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

DeportesPortada

Argentina venció 3-1 a Jordania y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

Política EconomiaPortada

Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete

Política EconomiaPortada

Karina Milei respaldó a Adorni: “Sabemos del difícil e inmerecido momento que venís atravesando”

Política EconomiaPortada

Transporte, prepagas y tarifas: todos los aumentos que llegan en julio

PortadaSociedad

Alertan sobre la proliferación de cócteles de drogas adulteradas entre los jóvenes

InternacionalesPortada

La ONU estima que 6,7 millones de personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela

Política EconomiaPortada

La Justicia analiza compras de Manuel Adorni con tarjetas de dos empleados públicos

Política EconomiaPortada

Actualizan la compensación por recargo del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense

Política EconomiaPortada

Brasil advierte que el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU. podría tensar al Mercosur

PortadaSociedad

Uno de cada cuatro adolescentes argentinos participó en retos virales durante el último año

DestacadoDoloresPortada

LA OBRA DEL FUTURO: HAVANNA EN DOLORES YA MUESTRA SUS PRIMEROS AVANCES

Política EconomiaPortada

Ante la probabilidad de un evento El Niño 2026/2027 la Provincia avanza con acciones preventivas para el sector agropecuario

Mostrar más