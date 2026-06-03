Nueva marcha Ni Una Menos, tras el impacto por el femicidio de Agostina

La manifestación se realiza desde 2015. “En estos 11 años hubo un femicidio cada 31 horas” en el país, indicaron desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Una nueva marcha del movimiento #NiUnaMenos se realizará hoy, como todo 3 de junio desde hace 11 años.

En esta oportunidad, la marcha estará atravesada por el impacto que produjo en la sociedad el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que apareció asesinada en un descampado de Córdoba el sábado último.

Y, aunque menos mediático que el de Agostina, otro reciente femicidio se registró en Eldorado, Misiones. En ese lugar fue encontrado el 28 de mayo último el cuerpo de Dulce María Candia, de 17 años. Sus restos aparecieron en una construcción abandonada del barrio El Tucán, de esa ciudad misionera.

Cómo se recordará, la marcha de #NiUnaMenos es un movimiento espontáneo que surgió en Capital Federal en 2015 y que se replicó en las principales ciudades del país.

Busca oponerse a la violencia machista y patriarcal que, como expresión más ultrajante, se observa en los altos índices de femicidios y travesticidios.

El disparador de la primera marcha fue el femicidio de Chiara Páez, otra adolescente de 14 años asesinada en la localidad de Rufino. Ese hecho despertó el grito que se avivó en la Argentina y luego llegó a otros países de la región.