Argentina venció 3-1 a Jordania y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

La Selección argentina derrotó este domingo por 3-1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 y completó una primera fase perfecta, con tres triunfos en igual cantidad de partidos para avanzar como líder de su zona.

Los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron una rápida ventaja en el primer tiempo gracias a los goles de Giovani Lo Celso, con un preciso tiro libre, y Lautaro Martínez, que amplió la diferencia desde el punto penal.

En el complemento, Jordania logró descontar por intermedio de Mousa Altamari, aunque la reacción asiática duró poco. Lionel Messi, que comenzó el encuentro en el banco de suplentes, ingresó en la segunda mitad y volvió a marcar diferencias. El capitán argentino selló el 3-1 definitivo con un exquisito tiro libre, coronando otra destacada actuación pese a disputar apenas la última media hora del partido.

Con esta victoria, la Albiceleste finalizó la fase de grupos con puntaje ideal, ratificando su candidatura al título y mostrando un sólido funcionamiento colectivo.

Ahora, el vigente campeón del mundo ya piensa en los 16avos de final, instancia en la que enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.