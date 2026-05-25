Buscan a una joven argentina desaparecida en Chile: había advertido que la seguían

Lourdes Rosario Brizuela es de Salta y fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu.

Una joven argentina es buscada de manera intensa en Chile luego de haberle advertido a su familia que era perseguida. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, de Salta, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu.

El caso se conoció cuando la Fundación Volviendo a Casa confirmó que la familia de Brizuela la busca en Chile desde hace casi una semana luego de que les haya manifestado por mensajes de WhatsApp que sentía miedo y que un grupo de personas la seguía.

Después de esos mensajes, dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, por lo que su madre realizó la denuncia correspondiente.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, expresa la publicación de la Fundación.

La joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y en la actualidad residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

Para lograr su hallazgo, dieron a conocer sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

A su vez, aportaron que presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho, además de que tiene varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.

NA