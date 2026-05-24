Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik, de capacidad nuclear, en el bombardeo masivo que dejó muertos y destrucción en Kiev

El ataque nocturno, que combinó 600 drones y 90 misiles, mató al menos a cuatro personas y dejó decenas de heridos. La UE calificó el uso del arma de “imprudente provocación nuclear”

El ejército ruso confirmó el domingo el lanzamiento del misil balístico hipersónico Oreshnik, con capacidad para portar ojivas nucleares, como parte de un ataque masivo nocturno sobre Ucrania que mató al menos a cuatro personas en Kiev y su región y dejó decenas de heridos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó que el misil impactó en Bila Tserkva, en la región de Kyiv. “Tres misiles rusos contra una instalación de agua potable, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas comunes, y él lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva. Están genuinamente dementes”, escribió Zelensky en Telegram, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso del Oreshnik junto con otros sistemas de armas, entre ellos misiles balísticos Iskander, misiles hipersónicos Kinzhal y cruceros Tsirkon. Moscú calificó el ataque como represalia por lo que denominó “ataques terroristas ucranianos contra infraestructura civil en territorio ruso”, sin especificar los blancos alcanzados en Ucrania.

Es la tercera vez que Rusia emplea el Oreshnik en el conflicto. El misil fue utilizado por primera vez en noviembre de 2024 contra la ciudad de Dnipro, y una segunda vez en enero en la región occidental de Lviv. Putin ha descrito el arma como capaz de volar a Mach 10 —diez veces la velocidad del sonido— e impermeable a cualquier sistema de defensa antimisil. El mandatario ruso aseguró que varios Oreshnik equipados incluso con ojivas convencionales podrían ser tan devastadores como un ataque nuclear.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó el bombardeo y acusó a Rusia de buscar “aterrorizar a Ucrania”. “Rusia llegó a un callejón sin salida en el campo de batalla, entonces aterroriza a Ucrania con ataques deliberados sobre centros urbanos”, escribió Kallas en X. La funcionaria calificó el uso del Oreshnik de “táctica de intimidación política y una imprudente provocación nuclear”.

El ataque del domingo involucró 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde aire, mar y tierra, según las fuerzas aéreas ucranianas. Las defensas antiaéreas destruyeron o neutralizaron 549 drones y 55 misiles; alrededor de 19 misiles no llegaron a sus objetivos.

Zelensky advirtió que no todos los misiles balísticos fueron interceptados y que la mayoría de los impactos se concentraron en Kiev, blanco principal del ataque. El episodio volvió a exponer la escasez crónica de misiles interceptores que enfrenta Ucrania, un país que depende fuertemente de los sistemas Patriot de fabricación estadounidense para neutralizar armamento balístico.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, señaló que se registraron daños en todos los distritos de la capital, incluidos edificios residenciales, centros comerciales, escuelas y un mercado. Los servicios de emergencia reportaron daños en al menos 50 puntos de la ciudad.

Residentes del barrio de Shevchenko describieron escenas de destrucción tras el impacto en un edificio de cinco pisos que desató un incendio y causó una muerte. Las llamas continuaban activas durante la mañana.

Entre los residentes que describieron escenas de destrucción se encontraba Svitlana Onofryichuk, de 55 años, quien trabajó durante 22 años en el mercado incendiado durante el ataque. “Fue una noche terrible, y nunca hubo nada igual en toda la guerra”, dijo a la agencia AP. “Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora. No me voy a quedar. Mi trabajo desapareció, todo desapareció, todo se quemó.”

El antecedente

El ataque se produjo días después de que fuerzas ucranianas ejecutaran un bombardeo de drones contra Starobilsk, ciudad bajo ocupación rusa en la región de Lugansk, que Moscú denunció como un ataque a un dormitorio universitario. Rusia elevó el sábado a 21 el número de muertos en ese incidente. Kiev negó haber apuntado contra civiles y afirmó que el objetivo era una unidad de drones rusa asentada en la zona.

El viernes, Putin ordenó al ejército preparar propuestas de represalia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió que los responsables enfrentarían “un castigo inevitable y severo”.

Rusia bombardea Ucrania de manera casi diaria con drones y misiles desde el inicio de su invasión a gran escala en 2022.

Infobae