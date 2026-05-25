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La OMS alerta sobre el ébola en Congo: “Supera la capacidad de respuesta”

Se viven situaciones dramáticas en la nación mencionada; mientras tanto, Sudáfrica se solidarizó y envía fondos para contribuir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló este lunes que un brote de ébola de rápida propagación en la República Democrática del Congo (RDC) causó 220 muertes sospechosas, mientras que los funcionarios de salud luchan por controlar la epidemia.

Si bien se registraron 101 casos confirmados y 10 muertes confirmadas, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la verdadera magnitud es mucho mayor.

“Ahora hay más de 900 casos sospechosos y 220 muertes sospechosas”, advirtió Tedros en la Sesión Informativa Ministerial Virtual sobre el Brote de Ébola de Bundibugyo el lunes, indica un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Por otro lado, habitantes de la provincia de Ituri, donde se encuentra el epicentro del brote de ébola, asaltaron un hospital exigiendo el cuerpo de un líder religioso fallecido a causa del virus, informaron este lunes las autoridades, esto según el sitio RFI.

El brote se extendió a Uganda

El brote, declarado como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo, también se extendió a Uganda, que tiene cinco casos confirmados y una muerte.Tedros destacó un desafío crítico: la demora en la detección del brote significa que los equipos de salud ahora están tratando de ponerse al día con una epidemia que avanza muy rápidamente.

“Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero en este momento, la epidemia nos está superando”, confesó. La cepa de ébola implicada es el virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Los brotes anteriores de esta cepa solo se produjeron dos veces: en Uganda (2007) y en la República Democrática del Congo (2012).

Recomendaciones de la OMS

La OMS recomendó priorizar dos anticuerpos monoclonales para ensayos clínicos, según indica todo el material que recabó la Agencia Noticias Argentinas para este informe.

Para agravar la crisis, las provincias afectadas de Ituri y Kivu del Norte sufren una intensa inseguridad y desconfianza comunitaria.

En los últimos meses se intensificaron los combates, desplazando a más de 100.000 personas, además de dos incidentes de seguridad en centros de salud la semana pasada.

La OMS elevó su evaluación de riesgo nacional a “muy alto”, mientras que el riesgo regional se mantiene en “alto” y el riesgo global en “bajo”.

También se insta a los países vecinos a que adopten medidas inmediatas
Tedros tiene previsto viajar a la República Democrática del Congo con el director de emergencias de la OMS, ya que la agencia se comprometió a detener el brote.“Empeorará antes de mejorar. Pero conocemos este virus y sabemos cómo detenerlo”, aseguró el funcionario.

Ayuda de Sudáfrica

Sudáfrica prometió el lunes 5 millones de dólares estadounidenses a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) para apoyar los esfuerzos por contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, formuló el anuncio durante una reunión de alto nivel de ministros de salud africanos sobre la respuesta al brote.

NA

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