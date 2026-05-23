Chascomús: detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez, el adolescente que murió después de un choque

El hecho había ocurrido en Chascomús y la agresión se dio cuando el joven de 15 años estaba en la camilla e indefenso. Falleció por fractura de cráneo.

L. Marzzellino, el hombre de 50 años acusado de haber golpeado a Kevin Martínez cuando el joven de 15 años se encontraba indefenso en una camilla luego de un choque, fue detenido por el hecho ocurrido el pasado 12 de mayo cuando el adolescente murió por fracturas de cráneo compatibles con un impacto de gran intensidad.

La causa fue recaratulada como “homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”, por el hecho ocurrido en la localidad de Chascomús.

Marzzellino quedó aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandá, donde además se secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la supuesta golpiza.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por J. Bianchi, tío de Kevin, donde sostuvo que el menor viajaba como acompañante en una moto conducida por S. Mansilla, de 17 años, lo que desencadenó en el siniestro vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

Martínez murió al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el conductor continúa internado con diversas lesiones. La autopsia determinó que la causa de muerte fue compatible con múltiples fracturas craneales producidas por un impacto de gran intensidad.

De acuerdo con la pesquisa, familiares de la víctima aportaron videos donde se observa a Marzzellino mientras golpeaba al adolescente en la cabeza y los sujetaba del cuello cuando el joven se encontraba reducido, en presencia de policías, personal de salud y agentes municipales.

Cuatro policías fueron citados a declaración indagatoria por incumplimiento a los deberes de funcionario público.

La fiscalía a cargo de Daniela Bertoletti resolvió imputar a los cuatro efectivos de la Estación de Policía Comunal de Chascomús por “violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de delincuentes”, al considerar que no preservaron la integridad del adolescente durante la agresión.

La investigación está a cargo de la UFI N°9 de Chascomús y del Juzgado de Garantías N°5, encabezado por Christian Gasquet.