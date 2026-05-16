Taiwán reafirma su independencia y soberanía tras una fuerte advertencia de Donald Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla aseguró que es una nación democrática que “no está subordinada a China”.

El gobierno de Taiwán defendió con firmeza este sábado su estatus internacional al declarar que es una nación “democrática, soberana e independiente”, respondiendo a las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó a la isla autogobernada a no declarar una secesión formal de la República Popular China.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Taipéi buscó disipar dudas sobre su soberanía y remarcó que el territorio nunca ha estado subordinado al régimen comunista de Pekín.

La tensión retórica escaló luego de que Trump, a bordo del Air Force One, pusiera en duda la ejecución de un histórico acuerdo de venta de armas a la isla valorado en US$11.100 millones, un paquete que ya cuenta con el aval del Congreso estadounidense.

El mandatario norteamericano, admitió que mantiene congelada la decisión de enviar el armamento como una herramienta de presión en sus negociaciones con el presidente chino, Xi Jinping, quien durante una reciente cumbre en Pekín le solicitó expresamente limitar el apoyo militar a Taipéi.

Trump adelantó que tomará una determinación “en un período bastante corto” tras dialogar con el presidente taiwanés, William Lai.

Pese a la incertidumbre generada por el giro transaccional de la Casa Blanca, la cancillería taiwanesa optó por bajar el tono a la confrontación con su principal aliado estratégico.

En el documento oficial, el ministerio agradeció el respaldo continuo de Trump desde su primer mandato y recordó que el suministro de equipamiento militar no es un favor discrecional, sino un compromiso explícito de seguridad jurídica estipulado en la Ley de Relaciones con Taiwán.

Para las autoridades de la isla, estas provisiones son indispensables como elemento de disuasión conjunta frente a las constantes provocaciones del ejército chino en el estrecho.

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NA