Crisis sanitaria: la Provincia convocará a los 135 intendentes por el impacto de recortes nacionales

El Gobierno bonaerense reunirá a jefes comunales para analizar la situación del sistema de salud. Apuntan a coordinar medidas frente a la reducción de recursos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocará a los 135 intendentes para abordar la crisis sanitaria derivada de los recortes en el área de salud a nivel nacional. El encuentro buscará evaluar el impacto en hospitales, programas y prestaciones, y definir estrategias conjuntas.

La convocatoria se da en un contexto de preocupación creciente por la reducción de partidas destinadas al sistema sanitario, lo que afecta directamente el funcionamiento en municipios y hospitales públicos.

Preocupación por el financiamiento

Según se informó, uno de los principales ejes de la reunión será el análisis del financiamiento del sistema de salud, especialmente en relación con programas que dependen de fondos nacionales.

Autoridades provinciales advierten que la disminución de recursos podría generar:

Dificultades en la atención médica

Problemas en la provisión de insumos

Retrasos en programas sanitarios

Articulación con los municipios

El encuentro con los intendentes apunta a fortalecer la coordinación entre Provincia y municipios, con el objetivo de sostener la atención sanitaria en todo el territorio bonaerense.

Se espera que durante la reunión se definan líneas de acción para mitigar el impacto de los recortes y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Un escenario complejo

La situación sanitaria se enmarca en un contexto económico más amplio, donde distintos sectores vienen advirtiendo sobre las consecuencias de la reducción del gasto público.

En este escenario, la Provincia busca consolidar una respuesta conjunta con los gobiernos locales, frente a un panorama que genera incertidumbre en el corto y mediano plazo.

El resultado del encuentro será clave para definir cómo se reorganizará el sistema de salud en los próximos meses y qué medidas se implementarán para sostener la atención en los distritos.