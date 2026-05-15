Cerraron El Paso Cristo Redentor por las fuertes nevadas: hasta dónde se puede llegar en la Ruta 7

Las fuertes nevadas obligaron a gendarmería a cerrar el Cristo Redentor y Pehuenche, no se podrá pasar a Chile.

Tras el mal tiempo en Mendoza, las autoridades debieron definir el cierre del paso Cristo Redentor a partir de las 11 de la mañana de este viernes.

Pronóstico del fin de semana en Mendoza

Las indicaciones del comunicado de prensa del día de hoy: “La medida obedece a un frente de inestabilidad, en la alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura“.

A las 9 de Argentina cerraron las barreras en el Área de Control Integrado de Uspallata.

Las nevadas se extenderán hasta la tarde del sábado, según Gendarmería Nacional. En caso de dirigirse por turismo a Alta Montaña, se podrá transitar por la ruta nacional 7 hasta Puente del Inca.

Luego de un viernes con un clima nublado y una máxima de 20°C, se esperará un fuerte cambio con lluvias y llovizna junto con nevadas en la cordillera, para este sábado. Se espera que la mínima sea de 7°C, mientras que la máxima será de 14°C en el Gran Mendoza.

Respecto al domingo, se verá nubosidad en disminución y frío con heladas generales con un leve ascenso de la temperatura máxima. Amplía el pronóstico de Contingencias Climáticas: “Nieblas y neblinas matinales. Mejorando en cordillera”. La mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C.

Pronóstico en la cordillera

El corte de tránsito para todo tipo de vehículos se mantendrá de manera indefinida hasta que las condiciones de seguridad permitan rehabilitar el túnel.

Debido a la gran acumulación de nieve y la posible formación de hielo sobre la calzada, el paso permanecerá bloqueado “hasta nuevo aviso”. Los equipos de vialidad investigan el avance del temporal para iniciar las tareas de despeje apenas finalice la caída de nieve en la Cordillera.

Ante esta situación, se recomendó a los conductores y empresas de transporte que deban circular por la zona tomar las precauciones necesarias. Las autoridades instaron a los viajeros a consultar siempre el estado actualizado de la ruta antes de iniciar el ascenso hacia la cordillera.