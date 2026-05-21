El oficialismo logró aprobar el proyecto que recorta subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría

La iniciativa impulsada por el Gobierno fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. En las localidades que habían ingresado al régimen en 2021, la reducción en la tarifa alcanzaría solo a los consumidores más vulnerables. Pasa al Senado.

Con los números justos, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que recorta los subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría. La iniciativa, impulsada desde el Gobierno, fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

Para la media sanción, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del Pro, la Unión Cívica Radical, los misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los dos del MID.

En tanto, se opusieron el bloque de Unión por la Patria; los cuatro del Frente de Izquierda; la Coalición Cívica; Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba; y Esteban Paulón, Pablo Farías, Pablo Juliano y los cordobeses Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez de Provincias Unidas.

La votación en particular sucedió por capítulos: el primero, que contempla los artículos 1,2 y 3, alcanzó 131 votos afirmativos, 109 negativos y 1 abstención; el segundo, que tiene solamente al artículo 4 y 5, cosechó 136 a favor y 105 en contra; el tercero, que incluye el 6 y el 7, salió con 140 avales y 101 en contra; el cuarto se aprobó con 134 afirmativos, 105 negativos y 1 abstención; el quinto resultó con 134 votos afirmativos, 102 negativos y 3 abstenciones; y el sexto. con 137 a favor, 102 en contra y 1 abstención.

El “corazón” del proyecto consiste en reformar el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Para garantizarse los votos, el Gobierno negoció a través del ministro Diego Santilli con gobernadores de provincias cálidas, a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Acotado esto a una cantidad determinada de kilovatios.

La iniciativa, denominada “Medidas Energéticas”, tuvo un debate exprés en comisiones, donde fue defendida por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

De lograr sanción la ley en el Senado, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, argumentó el PEN en el proyecto.

En tal sentido, el texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.

El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.