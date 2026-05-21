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José C. Paz: Pasó cuatro años prófugo tras apuñalar a un amigo y cayó por un crédito bancario

El hombre, de 69 años, tenía pedido de captura por tentativa de homicidio. Fue detenido tras una investigación de la Policía Federal en José C. Paz.

En una historia con tintes cinematográficos, un hombre estuvo prófugo durante casi cuatro años, acusado de apuñalar a un amigo durante una discusión, y lo encontraron cuando detectaron que había sacado un crédito bancario.

R. Paz (69) era buscado por tentativa de homicidio por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Correa. La captura se concretó en las últimas horas durante un operativo realizado por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina en una vivienda de la calle Centenario, en José C. Paz.

Mientras permaneció prófugo, Paz utilizó distintas identidades y cambió de domicilio en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. En el barrio era conocido como “Don Rolo” y, según la investigación, no despertaba sospechas entre los vecinos.

A navajazos

Todo comenzó en mayo de 2023. De acuerdo con la investigación, Paz compartió una cena con un amigo en su vivienda y, luego de consumir bebidas alcohólicas, le reprochó una supuesta relación con su pareja.

La discusión escaló rápidamente y, según la pesquisa, el acusado sacó una navaja y atacó a la víctima a puñaladas.

Tras el ataque Paz abandonó el lugar y dejó al hombre herido sin posibilidad de pedir ayuda. Pero la víctima sobrevivió y relató a la Policía lo ocurrido.

En las sombras

A partir de ese momento, el acusado inició una etapa de clandestinidad. Hasta que agentes de la División Homicidios detectaron que Paz continuaba cobrando una jubilación y una pensión. En ese contexto, el pedido de un crédito bancario de 650 mil pesos permitió reconstruir parte de sus movimientos.

Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo encubierto y comprobaron que el hombre regresaba de manera habitual al mismo lugar para dormir, en el barrio de Caseros.

Luego de la detención Paz quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de San Martín, a cargo de Elena Gabriela Persichini, imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado”.

Fuente: Agencia DIB

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