HOMENAJE AL PAPA FRANCISCO

CEAMSE.

En la sede de Alcorta de CEAMSE, se realizó un acto conmemorativo del primer aniversario de la partida del Papa Francisco.

En el marco del mismo se descubrió una placa conmemorativa resaltando los valores de: “ Mensajero de la Paz “

y “ Protector del medio ambiente “.

Las autoridades presentes realizaron la plantación de un retoño de Olivo, como un mensaje de paz para las próximas generaciones.

El Presidente de CEAMSE, Claudio Tapia, resaltó la tarea de la empresa siguiendo el camino marcado por el Papa Francisco poniendo de relieve el cuidado del medio ambiente. En ese sentido explicó el valor de la tecnología de excelencia que se aplica en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la producción de biogás a partir de los mismos.

En otro orden, puso de relieve la importancia de la unión de los argentinos más allá de las diferencias, en consonancia con la enseñanza que Francisco predicó durante su papado.

El acto de homenaje estuvieron presentes:

Claudio Tapia, presidente de Ceamse, Ezequiel Jarvis, Vicepresidente, Gustavo Ricardes, Director Ejecutivo, Jorge Mancini, Secretario General de AGOEC, representantes interrreligiosos, católicos, judíos y musulmanes, directivos y trabajadores de la empresa.