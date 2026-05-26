La niebla cubre gran parte de la provincia de Buenos Aires

El SMN lanzó una advertencia violeta por el fenómeno, que durará hasta el final de la semana. Recomiendan “circular por las rutas con extrema precaución”.

Tras el fin de semana largo del 25 de Mayo, gran parte del este del país se enfrenta a una semana con bancos de niebla que perdurarán durante las mañanas, con un patrón de tiempo seco que se extenderá al menos hasta el sábado 30 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia violeta por el fenómeno que abarca una gran zona en territorio bonaerense. En tanto, la Autovía del Mercosur (Aumesa) dispuso cortar totalmente el tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo que conecta Buenos Aires con Entre Ríos. Y hay vuelos demorados en Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

De acuerdo con el SMN, la niebla en la provincia de Buenos Aires prevalece en una región que va desde Arrecifes, Capitán Sarmiento y Carmen de Areco, por el noroeste, a Mar del Plata y Miramar, por el sudeste, y pasa por Lamadrid, Laprida y Olavarría, en el centro. También incluye el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la ciudad de Buenos Aires, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane presentan bancos de niebla que reducen la visibilidad. Mientras que en La Plata la niebla desdibujó completamente los edificios.

Corte total

Aumesa explicó, en el caso del puente Zárate-Brazo Largo, que “hay afección a la visibilidad por niebla. Continúa el corte total con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos, entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de Ruta Nacional 12, desde el Peaje Zárate hasta Ibicuy, Entre Ríos”.

Desde la empresa solicitaron “circular con extrema precaución: disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, utilizar luces bajas encendidas y evitar maniobras bruscas”.

Demoras, cancelaciones y desvios

Mientras tanto, durante las primeras horas de la mañana se registraron cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que varias aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus servicios antes de trasladarse a las terminales.

La baja visibilidad obligó a reforzar los protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues, además de generar demoras en las tareas operativas dentro de las pistas. Algunas aeronaves incluso debieron ser derivadas a aeropuertos alternativos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Fenómeno “relevante”

La presencia de nubes durante el día limita el calentamiento por la acción del sol, lo que mantiene baja la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima. Para este martes esa diferencia alcanzará solo 10°C, un fenómeno típico de las jornadas otoñales en el AMBA.

Durante la semana la niebla seguirá siendo el fenómeno más relevante durante las noches y madrugadas, lo que seguirá generando complicaciones para circular.

Se espera que las condiciones mejoren hacia el final de la semana.