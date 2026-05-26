Ola de calor histórica en Europa: hay, al menos, 11 muertos por las temperaturas récord

El fenómeno de “cúpula de calor” afecta a varios países con registros inéditos para mayo. Francia y el Reino Unido encabezan los casos más críticos.

Varios países de Europa occidental atravesaron otra jornada de temperaturas extremas, muy por encima de lo habitual para mayo, en plena primavera boreal que ya dejó al menos 11 muertes vinculadas a sus efectos. Por supuesto, los expertos se refieren a la ola de calor, aunque de una particular manera.

Según especialistas, se trata de un fenómeno denominado “cúpula de calor”, que consiste en una masa de aire cálido procedente del norte de África que queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental, lo que provoca un aumento sostenido de las temperaturas.

Durante la jornada se registraron récords históricos para mayo en el Reino Unido y Francia. En este último país, se declaró alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste a partir del miércoles, según informó la agencia meteorológica Météo-France.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) reportó máximas de 35 °C en zonas cercanas a Londres, luego de que el lunes se alcanzaran 34,8 °C en los jardines de Kew, una marca inédita para esta época del año.

Météo-France calificó el episodio como “excepcional, histórico e inédito” y anticipó que podría extenderse al menos hasta el final de la semana, con picos de entre 38 °C y 39 °C en algunos puntos.

En Francia, el indicador térmico nacional llegó a 24,8 °C, un nuevo récord para mayo, luego de haber alcanzado 24,6 °C el día anterior.

Las autoridades francesas confirmaron al menos siete fallecimientos relacionados con la ola de calor, cinco de ellos por ahogamiento en playas sin servicio de guardavidas, y dos durante la práctica de deportes.

En el Reino Unido también se registraron cuatro muertes de adolescentes que se ahogaron en distintas regiones desde el domingo.

El impacto del cambio climático

En este contexto, advirtieron que el cambio climático de origen humano está intensificando estos fenómenos extremos, haciendo que olas de calor, sequías e inundaciones sean cada vez más frecuentes y severas.

Desde el Met Office anticiparon que las temperaturas podrían descender hacia el final de la semana, aunque remarcaron que estos episodios ya muestran patrones inusuales en varios países europeos.

El meteorólogo Greg Dewhurst sostuvo que el aumento de temperaturas extremas es “una señal clara del cambio climático en acción” y advirtió que podría convertirse en una “nueva normalidad”.

En Irlanda, dos estaciones meteorológicas registraron un récord de 28,8 °C para mayo, según Met Éireann.

En París, el calor también impactó en el torneo de tenis de Roland Garros, donde jugadores y público enfrentaron temperaturas cercanas a los 33 °C. En tanto, en el sector agropecuario, productores manifestaron preocupación por posibles efectos sobre cultivos como el trigo, el maíz y la cebada.

En España, la agencia Aemet alertó por “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año”, que se mantendrán durante toda la semana en gran parte del país, con excepción de las Islas Canarias.

Europa es el continente que más rápido se ha calentado desde 1990, seguido por Asia y América del Norte, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.